Así es el Circuito de Shanghái del GP de China en el Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 llega a su segunda cita de la temporada con la celebración del GP de China en Shanghái. Los 22 monoplazas del campeonato aterrizan en el continente asiático para intentar mejorar sus prestaciones en el estreno en Australia. Como favorito vuelve a situarse el equipo Mercedes, que hizo doblete en la primera prueba mundialista y ha colocado a George Russell en la pole de cara a la carrera al sprint del sábado.

Por parte de la representación española, Fernando Alonso y Carlos Sainz vuelven a afrontar un fin de semana complicado por las bajas prestaciones de Aston Martin y Williams, respectivamente. Ninguno de los dos pilotos ha podido pasar el corte de la Q1 en la clasificación de la carrera al sprint y tienen como principal objetivo poder completar el mayor número de vueltas posibles el domingo.

Cuál es el circuito del GP de China en la Fórmula 1

El Circuito Internacional de Shanghái acoge la segunda prueba del Mundial de F1 2026. El trazado debutó en el calendario en el año 2004 y formó parte del campeonato hasta 2020, cuando se suspendió con motivo de la pandemia del COVID-19 durante cuatro años. Shanghái regresó al Mundial en 2024, con victoria de Max Verstappen y repitió el pasado curso, donde se impuso Oscar Piastri.

Dónde está el Circuito del GP de China de F1

El Circuito de Shanghái se sitúa en el distrito Jiading de la misma ciudad, situada en la costa oriental de China y en una zona estratégica entre Pekín y Hong Kong. El circuito se encuentra a 30 kilómetros del centro de Shanghái. El proyecto del trazado fue diseñado por el arquitecto Hermann Tilke, costó alrededor de 450 millones de dólares e involucró a 3.000 trabajadores durante un periodo de construcción de 18 meses. El GP de China también fue parte del Mundial de MotoGP entre 2005 y 2008, y se rumorea que podría regresar al calendario en próximas temporadas.

GEORGE RUSSELL SECURES SPRINT POLE IN SHANGHAI! 🥇 A very impressive effort from the Mercedes driver 👏#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/IfZWZGPE1i — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Perfil del Circuito de Shanghái: curvas, kilómetros, vueltas…

El trazado del Circuito de Shanghái cuenta con una longitud de 5,451 kilómetros. La carrera del domingo cuenta con un total de 56 vueltas, por lo que, de completarse, el piloto recorre una distancia de 305 kilómetros en total. La pista consta de 16 curvas, siendo la más conocida la primera de ellas; conocida popularmente como ‘caracol’ por su apariencia y contar con un giro de 270 grados. La velocidad en recta es clave en este Gran Premio, ya que es una de las más extensas del Mundial y se encuentra en el tercer sector del circuito.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de China de F1

Para encontrar la vuelta rápida en carrera en el GP de China hay que remontarse a la primera ocasión en la que se celebró la prueba. Su dueño sigue siendo Michael Schumacher, que lo logró en 2004 con Ferrari durante el séptimo y último Mundial que conquistó. El alemán paró el crono en 1:32.238. En cuanto a la clasificación, Oscar Piastri firmó la vuelta más rápida del Circuito de Shanghái el pasado año, donde también se impuso en la carrera del domingo. El australiano consiguió este registro con un tiempo de 1:30.641.