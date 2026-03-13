Ni segundo ni quinto: éste es el puesto en el que va a quedar Fernando Alonso en el Mundial de F1 2026, según la IA

Fernando Alonso encara con pesimismo el GP de China, la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 que tendrá lugar este fin de semana. El bicampeón del mundo, que sólo pudo dar 15 vueltas en Australia, afirmó ante la prensa que se espera otro «fin de semana difícil» ante los problemas de fiabilidad que está teniendo el nuevo Aston Martin. Consulta en este artículo lo que ha dicho la inteligencia artificial sobre el puesto en el que acabará Alonso el Mundial 2026.

Fernando Alonso visita otra vez al distinto en la segunda carrera del Mundial que tendrá lugar en el circuito internacional de Shanghái. Este fin de semana se espera complicado para Aston Martin, ya que llegan a China con escasez de piezas de la unidad de potencia de Honda y con el mismo propulsor de la primera carrera. Así que estos graves problemas de fiabilidad serán idénticos en la segunda carrera de la temporada, donde acabar será una proeza y acabar un milagro.

«Me iré contento de China si hacemos unos libres y una clasificación más o menos normales, acumulando vueltas, y quizá intentando completar la carrera completa el domingo si nos lo permiten», dijo Fernando Alonso, visiblemente resignado, en la comparecencia de prensa oficial antes de los primeros libres en China. «Es difícil adivinar, no lo sé realmente. Todavía tenemos demasiados problemas desconocidos; son problemas que aparecen de la nada, día tras día. Estamos empujando, trabajando, tenemos grandísimos profesionales con mucho talento en el equipo», dijo ante los periodistas.

Fernando Alonso también habló de los problemas que está teniendo Aston Martin con el motor diseñado por Honda y las posibles soluciones que no pasan por el corto plazo. «¿Qué puedo hacer? Trabajar más duro, intentar ayudar a Honda tanto como se pueda, dedicar algunos de los recursos que tiene Aston Martin en la unidad de potencia, en los problemas de vibración y de despliegue de la batería», dijo ante la prensa, a la vez que avisó de que la solución «no va a ser inmediata».

El puesto de Alonso en el Mundial 2026

Fernando Alonso está en el foco de la noticia por los problemas que está teniendo Aston Martin para ser competitivo, y estos problemas puede que persistan durante un campeonato que estaba puesto en el punto de mira del asturiano para intentar ganar la ansiada 33. La inteligencia artificial también ha valorado las actuales opciones del bicampeón del mundo y por ello le hemos preguntado cuál será el puesto de Alonso en el Mundial 2026.

«Aunque sobre el papel es una ventaja competitiva enorme, los test de pretemporada y las primeras sensaciones en Australia (donde arrancó el mundial el 8 de marzo) han mostrado problemas de fiabilidad y falta de potencia inicial», dice sobre la alianza con Honda la inteligencia artificial de Google, que es Gemini. La IA ha calculado que el puesto estimado de Alonso en el Mundial 2026 será entre el cuarto y el sexto «si el coche es competitivo, pero no llega al nivel de Mercedes o Ferrari». En el estado de pesimismo actual, se estima un séptimo puesto o inferior si «los problemas de integración con el motor Honda persisten todo el año».

ChatGPT también ha desvelado cuál será el puesto de Alonso en el Mundial 2026. «Algunos análisis y simulaciones estiman que podría terminar alrededor del octavo puesto del Mundial, con unos 120–160 puntos y quizá algún podio si el coche mejora durante el año», informa la IA, que también habla de una predicción razonable entre el sexto y décimo si Aston Martin mejora. «Si el coche sigue con problemas, podría quedar fuera del top-10», dice la inteligencia artificial.