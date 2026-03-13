Una histórica periodista de TVE arremete contra Cerezo: «¿No cabe una mujer en el Consejo del Atlético?»

La veterana periodista Paloma del Río, conocida por su larga trayectoria en el periodismo deportivo en RTVE y por haber narrado numerosas competiciones internacionales durante décadas, se ha convertido de nuevo en tendencia en redes sociales tras un comentario sobre el Atlético de Madrid y su nuevo Consejo presidido por Enrique Cerezo.

Del Río, que se jubiló en 2023 tras más de 37 años en los medios y fue galardonada con el Premio Nacional de Televisión en 2024, donde se destacó su papel para visibilizar deportes minoritarios y su compromiso con la igualdad de género en el deporte, ha demostrado una vez más su capacidad crítica más allá de las retransmisiones deportivas. ￼

Su mensaje, directo al Atlético de Madrid y a Enrique Cerezo, ha atraído la atención de miles de usuarios: en él, Del Río reflexiona con ironía sobre la ausencia de mujeres en la composición del nuevo consejo de administración del Atlético de Madrid tras la formalización de la entrada del fondo Apollo Sports Capital como accionista mayoritario.

¿En serio sr. Cerezo que en @Atleti no hay ninguna mujer que pueda estar en ese Consejo? ¿todo el talento lo tienen los hombres? Venga, hagan un esfuerzo porque eta foto no es digna del siglo XXI. Graciashttps://t.co/GOljouve9d — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) March 13, 2026

La repercusión del tuit se entiende mejor si se sitúa en el contexto de su carrera: Del Río ha sido una figura de referencia en el periodismo deportivo español, narrando competencias de gimnasia, patinaje e hípica, además de defender la igualdad de oportunidades para mujeres y deportistas de disciplinas con menor cobertura mediática.

Además de su labor profesional, Paloma del Río ha mantenido una presencia constante en redes sociales donde comparte opiniones sobre temas variados, desde cuestiones deportivas hasta reflexiones cotidianas que conectan con una amplia audiencia. Su capacidad para generar conversación sigue haciendo eco en el debate público incluso después de su jubilación.