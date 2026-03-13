Estafa a un aficionado de la Real Sociedad: 3.000 euros por entradas falsas para la final de Copa del Rey

Un aficionado donostiarra de la Real Sociedad que reside en Estados Unidos ha denunciado ante la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa al tratar de adquirir entradas para la final de la Copa del Rey entre el equipo vasco y el Atlético de Madrid. El protagonista de este caso, que ha dado a conocer la Benemérita en sus redes sociales, llegó a pagar 3.000 euros por unas localidades a una persona que suplantaba la identidad de otra.

El supuesto autor de la estafa aprovechó el fervor que ha desatado la cita copera entre ambas aficiones. En este caso, el aficionado de la Real Sociedad accedió a comprar las entradas mediante transferencia, fuera del canal por el que llevaron a cabo la negociación, debido a que el vendedor presentó una «historia elaborada para justificar que no podía recibir el pago a través de la plataforma de anuncios online». La Guardia Civil ha vuelto a lanzar un aviso a aquellos que quieran acudir al partido del próximo 18 de abril en Sevilla para que adquieran las entradas únicamente por los canales oficiales.

🟦⬜ 𝗢𝗝𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 ⬜🟥

🏆Donostiarra residente en EEUU denuncia la pérdida de 3000 euros al comprar supuestas entradas para la 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝘆 que disputarán Real Sociedad y Atlético Madrid el próximo 18 de abril en La Cartuja… pic.twitter.com/lsvMMokKoc — Guardia Civil Guipúzcoa (@Guipuzcoa_Gc) March 13, 2026

La Ertzaintza también alertó esta semana de estas prácticas fraudulentas. Mediante la denuncia de un aficionado, el Departamento Vasco de Seguridad informó mediante una nota de que «se ha constatado la existencia de entradas falsas». En este caso, el afectado encontró un anuncio en una web de compraventa de entradas y procedió a realizar el pago. Una vez completada la transacción, recibió unas localidades falsas que detectó como tal al percatarse de que no contaban con código QR. Tanto Policía como Guardia Civil han recordado a través de sus canales oficiales que contacten con el propio club o con la RFEF en caso de duda, aunque no se recomienda comprar entradas fuera de las vías oficiales.

Reparto de entradas para la final de la Copa del Rey

Tanto Real Sociedad como Atlético de Madrid han recibido 25.680 entradas por club para la final de la Copa del Rey por parte de la RFEF. Un 85% de ellas van destinadas a sus aficionados, mientras que el 15% restante se reservan para compromisos de todo tipo. El plazo para solicitar las entradas por parte de ambos clubes finaliza este viernes. En el conjunto rojiblanco, el reparto de localidades se realizará por orden de antigüedad entre los que las soliciten. Por parte del cuadro donostiarra, los abonados que sumen más de 25 años con esta condición tienen asegurada su entrada. Los afortunados se reunirán el próximo 18 de abril en La Cartuja para la disputa de la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid.