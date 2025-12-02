La Liga denuncia cánticos de los ultras de la Real Sociedad contra Israel

La Liga ha presentado este martes todas las incidencias que se produjeron el pasado fin de semana ante el Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia. En concreto, el que más se desmarca en lo que se refiere a lo futbolístico ocurrió durante el Real Sociedad-Villarreal, donde se realizaron cánticos violentos contra Israel que mezclan la política con el deporte.

Ya se produjo un episodio similar con un aquelarre propalestino en un amistoso entre la selección vasca y la palestina en San Mamés. Miles de aficionados insultaron a España y a la selección aprovechando los focos. Esta vez han sido los ultras de la Real Sociedad con la grada de Fondo Sur Bajo, también denominada Grada Aitor Zabaleta. Un comportamiento recogido como prohibitivo y sancionable bajo el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF.

Así lo recogió el acta: «En el minuto 64 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de Fondo Sur Bajo, entonaron de forma coral y coordinada, durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Palestina askatu, Israel suntsitu», cuyo significado en castellano es «Liberar Palestina» «destruir Israel».

También apuntaron otras incidencias en la misma zona haciendo apología a la violencia contra un jugador rival: «En el minuto 41 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de Fondo Sur Bajo , entonaron de forma coral y coordinada, durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Písalo, písalo», dirigido hacia un jugador rival que se encontraba tendido en el terreno de juego».

Por último, la Liga también recogió insultos hacia el Real Zaragoza: «La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. Que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Real que se la goza, viendo quemarse a esa Puta Zaragoza», concluyó sobre el partido.