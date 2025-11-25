España pierde contra el País Vasco en un partido oficial de pala corta de pelota vasca

La selección española de pala corta, una modalidad de la pelota vasca, ha perdido contra la selección del País Vasco, ya oficial después de que el Gobierno de España pactara con el PNV esta situación para que Pedro Sánchez se asegurara la presidencia del Ejecutivo en la presente legislatura.

Mikel Sanz y Emiliano Skufka representaron a España en esta modalidad en la primera edición de la Liga de Naciones 36 metros de pelota vasca que se juega en Bilbao. Por parte del País Vasco jugaron Esteban Gaubeka e Imanol Ibáñez, que ganaron por 2-1 (8-15, 15-8 y 10-8).

Organizado por la Federación Internacional de Pelota Vasca, esta Liga de Naciones que se celebra en Bilbao, tanto en categoría como masculina, cuenta con diez selecciones: Francia, México, Argentina, Bolivia, Portugal, Estados Unidos, Chile, Cuba, España… y el País Vasco. La selección de esta autonomía es oficial por primera vez, ya que en el pacto de investidura de Pedro Sánchez, el PNV arrancó al Gobierno la oficialidad de algunas selecciones vascas.

En concreto, aplicando la Ley del Deporte que Pedro Sánchez aprobó con el PNV, se permite que los deportes que tienen arraigo en un territorio, como puede ser el caso de la pelota en el País Vasco, puedan tener selección propia y tener así la posibilidad de competir contra España. En este caso, la competición es de pala corta, una modalidad de pelota vasca cuya herramienta es una pala de madera que se disputa en frontones de 36 metros y en modalidad de pareja.

La Federación Internacional de pelota aprobó la posibilidad de que el País Vasco pueda competir de forma independiente en este deporte hace ya unos meses y eso es lo que ya se está aplicando. No es la primera vez que España se tenía que enfrentar al País Vasco, ya que lo hicieron otras veces en los últimos meses, aunque sí es de las primeras que pierde el equipo español.

Con esta victoria a España, además de la conseguida previamente ante Francia, el País Vasco se ha clasificado para las semifinales.