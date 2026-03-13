La IA llega a Netflix de la mano de Ben Affleck y su productora de películas hechas con Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial ha desembarcado en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La IA está facilitando la vida a muchos gremios y automatizando muchos procesos. La última gran empresa en subirse a este barco ha sido Netflix y de la mano de uno de sus actores más famosos, Ben Affleck.

La semana pasada, el gigante del streaming anunciaba la compra de InterPositive, productora fundada en 2022 por el actor —y ahora director— Ben Affleck. La compañía del ganador del Oscar era pionera en el uso de la inteligencia artificial en la realización y montaje de películas. De momento, Netflix ha anunciado que solo utilizará esta herramienta como un apoyo y no sustituirá el talento natural humano en ningún momento. Es decir, la productora de Affleck se limitará a ser una herramienta de mejora en los contenidos audiovisuales de la plataforma y no de creación: «Esto no es así, mucha gente piensa que la IA consiste en generar una película a partir de la nada», apuntaba Ben Affleck.

Cifras millonarias

Las cifras no han sido oficializadas, pero se estima que la valoración se haya adjudicado en 600 millones de dólares. A pesar de la compra, el actor y director se mantendrá como el asesor principal de una empresa que creó hace 4 años junto a una docena de ingenieros y creativos. Ben Affleck ha puesto restricciones al uso de la compañía para que Netflix no haga ni deshaga sin contar con la palabra de los creativos, restricciones que Netflix ha aprobado con entusiasmo, ya que creen que «las nuevas herramientas deben aumentar la libertad creativa y no sustituir el trabajo de directores, guionistas o creativos», señalaba Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix.

Esta nueva adquisición supone un nuevo paso en el mundo del cine y las plataformas de streaming, al que habrá que estar muy atento a su evolución y próximos pasos.