Matt Damon y Ben Affleck harán más películas para Netflix a través de Artist Equity

Todavía no se ha cumplido el primer trimestre del 2026, pero Matt Damon y Ben Affleck ya representan dos de las figuras más relevantes de Netflix este año. El motivo es por supuesto, una película: El botín. La cinta de acción dirigida por Joe Carnahan llegó a la plataforma el pasado 16 de enero y desde entonces, su éxito no ha hecho más que crecer rompiendo varios récords de visualizaciones. El thriller criminal va a ser una de las cintas más vistas de la temporada habiendo sobrepasado desde hace semanas, los 100 millones de visualizaciones. Por eso, no sorprende que la «gran N roja» haya querido continuar su asociación con las dos estrellas de Hollywood firmando un acuerdo de larga duración a través del sello de ambos, Artist Equity.

La productora dirigida por Damon, Affleck y Gerry Cardinale acaba de llegar a un acuerdo plurianual para la producción y distribución de contenido para Netflix. Un punto de inflexión para el futuro de una compañía que tiene como objetivo repartir equitativamente los beneficios de los proyectos entre los diferentes departamentos creativos, dentro del complejo mundo de las retribuciones salariales e incentivos del ecosistema del streaming. Fundada en 2022, Artists Equity ha trabajado de la mano de varias plataformas de vídeo bajo demanda aparte de estrenar en cines largometrajes como Cosas pequeñas como estas (2024) o El contable 2 (2025). El primer trabajo del estudio fue AIR (2023), una colaboración con Prime Video que se extendió al año siguiente con otro drama deportivo titulado Imparable: La historia de Anthony Robles. Después le llegó el turno a Apple TV, donde Damon junto al hermano de Ben, Casey Affleck aparecieron en Los instigadores (2024). Este año Artist Equity lanzará en Netflix Animals, un thriller criminal dirigido y protagonizado por el propio Ben Affleck.

Damon y Affleck seguirán colaborando con Netflix

La asociación de Damon y Affleck con Netflix se suma al acuerdo que Artists Equity tiene con Sony Pictures, según el cual desarrollará películas que la major nipona producirá globalmente. Esta a su vez, comparte un acuerdo de colaboración con la empresa dirigida por Ted Sarandos con el que Sony distribuye en el streaming sus contenidos.

En el comunicado compartido por la noticia de Deadline, los ganadores del Oscar por el guion de El indomable Will Hunting (1997) expresaron un gran entusiasmo por el acuerdo:

«Esto es un hito increíble para Artists Equity y valida la visión por la que hemos estado trabajando desde 2022 (…) Dan Lin (presidente de cine en Netflix) y su equipo tienen una conexión única con el espectador moderno y la capacidad de unir a las audiencias en torno a un momento cultural compartido».

«Crear películas audaces y originales»

Por su parte, Lin no dejó pasar la ocasión de deshacerse en elogios hacia el legendario tándem de la industria: «Estamos ampliando nuestra colaboración con Artists Equity porque comparten nuestra misión: crear películas audaces y originales».

A la espera de ver cómo evoluciona el acuerdo, los espectadores podrán ver Animals a finales de año. Película que cuenta con un reparto que incluye además de a Ben Affleck, a Gillian Anderson, Kerry Washington y Steve Yeun, entre otros.