A Ghostface no le frenan ni las malas críticas: ‘Scream 7’ vuelve a brillar en la taquilla

En la actualidad, la taquilla es un reto para cualquier producción. Más aún, si el estreno de una película viene acompañado de críticas deficientes y con varias polémicas en el desarrollo inicial del proyecto. Sin embargo, dichas adversidades no le han supuesto ningún problema a la nueva entrega del asesino más famoso del slasher: Scream 7 ya es un éxito de taquilla en su primer fin de semana.

Producida por Spyglass Media y distribuida por Paramount Pictures, el regreso de Ghostface ha recaudado 97,2 millones de dólares en el primer fin de semana de su estreno internacional. Unos número propiciados por el gran reclamo que la propiedad intelectual tiene dentro del box office estadounidense, donde Scream 7 mantiene una taquilla de 64,1 millones recaudados en apenas tres días. En el resto del mundo, la cinta que vuelve a tener a Sidney Prescott como protagonista (Neve Campbell) logró aunar 33,1 millones, muy por encima de las previsiones que existían en torno a la presencia de IP en salas.

Por si el impacto económico de la saga no fuese suficiente, el filme dirigido por Kevin Williamson cuenta con un presupuesto reducido de 50 millones de dólares. Una ventaja que siempre ha ido de la mano de la marca y que dentro de pocos días, le permitirá conseguir sus primeros beneficios económicos en la cartelera.

‘Scream 7’ vuelve a brillar en la taquilla

En 2022, la franquicia se relanzó con una cinta que intentaba poner el foco en una nueva generación de personajes sirviéndose de los clásicos roles de la historia original. El resultado fue un buen termómetro positivo para la salud financiera de la licencia comercial. Scream consiguió recaudar casi 149 millones y dejar la puerta abierta a una buena serie de entregas futuras con sus dos nuevas protagonistas; Melissa Barrera y Jenna Ortega.

Después, la continuación tuvo un traslado argumental a Nueva York que hizo crecer los números de Scream VI (2023) hasta los 169 millones de dólares. Es aquí cuando vienen los problemas. En unas declaraciones, Barrera acusa a Israel de cometer genocidio contra Palestina y horas más tarde, Spyglass fulmina su participación en la saga. A su salida le sigue la huída de Ortega, quien argumentó conflictos de agenda y la del director, Christopher Landon. Finalmente, el proyecto se puso en marcha bajo la dirección de Williamson, guionista primigenio de la cinta original y, recuperando a Prescott como protagonista. La canadiense no había participado en la anterior entrega por no recibir el caché que pedía y ahora, la actriz vuelve junto a otros actores y personajes principales como Matthew Lillard, Courteney Cox y David Arquette.

En la trama de Scream 7, Prescott debe proteger a la persona que se ha convertido en el próximo objetivo de Ghostface: su propia hija.

El IMAX y ScreenX: un papel crucial

La falta de competencia comercial seria le ha dado grandes resultados a Scream 7 para la taquilla mundial. Pero en realidad, lo que ha marcado la diferencia es su distribución en salas IMAX y ScreenX. Suponiendo estas, casi un 40% de los ingresos totales en la venta de entradas.

Falta saber si en las próximas ventanas con rivales como ¡La novia! o Hoppers, las cuchilladas del fantasmagórico asesino siguen dejando a los espectadores clavados en el patio de butacas.