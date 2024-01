Neve Campbell se pronuncia sobre la crisis de ‘Scream 7’: «Espero que no se desmorone»

Quién le iba a decir a la franquicia Scream que, después de volver a la cima del slasher en 2022 volvería a estar en serios problemas sólo dos años después. La franquicia creada por Wes caven junto a Paramount Pictures en los 90, gozó de gran popularidad en un género juvenil que atraía en masa al público a las salas. Una serie de largometrajes que fueron de más a menos, pero que poseían una ventaja frente a otras producciones: Bajos presupuestos en contraposición a una recaudación siempre generosa para las sangrientas historias de Ghostface. Sin embargo, tras dos filmes de buen recorrido en la taquilla, la polémica se ha instaurado en el proyecto de Scream 7, con una fuga de talento preocupante para los fans. Un conflicto sobre el que se ha pronunciado Neve Campbell, la protagonista histórica de la saga que de algún modo, fue el pistoletazo de salida hacia una senda un tanto autodestructiva por parte de la producción.

Para entender un poco los antecedentes, debemos remontarnos a la reproducción de Scream VI. El regreso del asesino del cuchillo es un éxito, gracias a una especie de reboot/continuación que se titulo Scream. Desde la major sabían que llamarla Scream 5 iba a resucitar ciertas reticencias para los espectadores, a los cuales seguramente, les resultaría un hándicap el hecho de recordar que igual para comprender su trama debían revisionar las cuatro entregas anteriores. Lejos de la realidad, Scream se explicaba en sí misma y contaba, tanto con rostros nuevos de la industria de la talla de Melissa Barrera y Jenna Ortega, como de los pilares interpretativos fundamentales de su mitología: David Arquette, Courteney Cox y la propia Campbell.

Primera crisis: La salida de Campbell de ‘Scream VI’

No tiene una relación directa con las sucesivas salidas de Scream 7, pero la distancia del proyecto respecto a los deseos de los fans comenzó con la salida de Neve Campbell en Scream VI. Los jefazos de Paramount no querían pagar lo que la actriz que interpreta a Sidney Prescott exigía y esta, decidió plantarse y desaparecer de la continuación. Algo criticado tanto por el público, como por los propios miembros del equipo.

Finalmente, la sexta entrega ubicada narrativamente en la ciudad de Nueva York salió a la luz sin Campbell y de nuevo, la buena relación entre la respuesta de la prensa especializada y la taquilla propició que comenzase a gestarse una nueva serie de asesinatos de Ghostface. Lo que no se imaginaba nadie es el polémico despido de su estrella principal y la posterior fuga de miembros de la franquicia.

El despido de Melissa Barrera pos su apoyo a Palestina

Barrera fue ese nuevo rostro que los productores ejecutivos escogieron para reiniciar la propiedad intelectual de Paramount. Una asociación que terminó a finales del pasado 2023, cuando la actriz la actriz y cantante mexicana compartió su apoyo a Palestina, tildando de genocidio los actos bélicos de Israel. Al despido de Barrera se sumó la salida de Jenna Ortega, quien en la ficción ocupaba el rol de la hermana pequeña de la protagonista. La decisión fue comunicada como un conflicto de programación con la serie de Miércoles, pero fueron muchos los que veían en esa ruptura de contrato un desacuerdo formal y laboral con lo que le habían hecho a su compañera de profesión.

El último eslabón en este abandono masivo de Scream 7 lo protagonizó Christopher Landon. El director de la película anunció a finales del pasado diciembre a través de Twitter que ya no estaba dentro del desarrollo del filme: “Supongo que ahora es tan buen momento como cualquier otro para anunciar que abandoné formalmente Scream hace 7 semanas”.

La preocupación de

A pesar de haber salido de malas maneras, la canadiense no quiere que a la saga le vaya mal, ya que forma parte de una etapa esencial en su vida personal y profesional. “Es triste para mí que estén pasando apuros en este momento. Me imagino que la gente en la cima está dando vueltas un poco, tratando de tomar la decisión correcta”, le explicaba Campbell a IndieWire en la alfombra roja de los BAFTA. Una preocupación que la intérprete cree que pasa por tomar “la decisión correcta”:

“Creo que me imagino que la gente quiere hacer lo correcto. Yo esperaría. Me encanta esta franquicia. Me encanta Wes (Craven). Me encanta para todas las personas que han estado involucradas e incluso para el elenco más nuevo. Espero que no se desmorone”.

Sin un camino claro y sin sus dos principales estrellas, quizás lo más sensato es que Ghostface enfunde sus cuchillos por un tiempo.