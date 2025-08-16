Horario Carlos Alcaraz – Zverev: dónde ver en directo y a qué hora es la semifinal final del Masters de Cincinnati

Carlos Alcaraz se ha plantado en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025 y se tendrá que enfrentar a Alexander Zverev para pelear por un puesto en la gran final de este domingo. El murciano quiere levantarse de la decepción de Wimbledon con un nuevo título y por ello irá con todo a ganar. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

A qué hora juega Alcaraz vs Zverev hoy hora española en el Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025 después de superar en cuartos a Andréi Rublev en un partido que fue apasionante y en el que el murciano tuvo que darlo todo para superar al ruso. El de El Palmar consiguió imponerse en tres sets (6-3, 4-6 y 7-5) y ahora está un paso más cerca de conquistar este trofeo, pero ahora tendrá que medirse a Alexander Zverev. El español debutó ganando a Damir Dzumhur por 6-1, 2-6 y 6-3, mientras que en dieciseisavos de final se cargó al serbio Hamad Medjedovic con un doble 6-4. Ya en octavos fue Luca Nardi el que no tuvo opciones al caer por 6-1 y 6-4.

El tenista murciano tiene entre ceja y ceja proclamarse campeón del Masters 1000 de Cincinnati 2025, ya que nunca ha logrado conquistar este torneo. Carlos Alcaraz perdió la final de 2023 contra Novak Djokovic y su entrenador, Juan Carlos Ferrero, también se quedó a las puertas en su día. Carlos Moyá y Rafa Nadal son los únicos tenistas españoles que han sido capaces de coronarse en esta mítica competición que se disputa en Ohio, Estados Unidos.

La ATP ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Zverev que corresponde a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025 para este sábado 16 de agosto. La organización ha fijado este encuentro para las 00:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que será hacia la madrugada del domingo 17, ya que antes que ellos se disputará el Jannik Sinner – Térence Atmane.

Cuándo es el próximo partido de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati 2025

El año 2025 ha tenido de todo para Carlos Alcaraz, ya que no comenzó de la mejor manera al caer eliminado en el Open de Australia a manos de Novak Djokovic en los cuartos. Posteriormente cayó en semifinales de Indian Wells y se pegó un batacazo en su debut en Miami, además de perder las finales del Trofeo Conde de Godó y de Wimbledon. Por otro lado, el de El Palmar ha conseguido salir campeón en Róterdam, en Queen’s, en los Masters 1000 de Roma y Montecarlo y también conquistó el título por segundo año consecutivo en Roland Garros.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Zverev correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se jugará en la madrugada del sábado 16 de agosto al domingo 17. Estos dos tenistas se han enfrentado en 11 ocasiones y el balance es para el alemán, que se ha llevado el triunfo seis veces. Eso sí, en el recuerdo de todos está la mítica final de Ronald Garros de 2024 que se llevó el murciano, aunque unos meses después el germano en las ATP Finals se tomó la revancha.

Dónde ver en directo a Carlos Alcaraz gratis en vivo y canal de TV

El medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos de este torneo que se juega en Ohio, Estados Unidos, fue Movistar+. Esto significa que el Carlos Alcaraz – Zverev de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma, mientras que el tercero forma parte de una suscripción por la que habrá que pagar.

Por otro lado, todos los amantes de este deporte y los seguidores incondicionales del tenista de El Palmar también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Zverev de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app puede ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tiene su web disponible para acceder mediante un ordenador. Hay que recordar que está disponible la plataforma Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la página web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en este Masters 1000 de Cincinnati 2025, donde estamos prestando especial atención al tenista murciano. Una vez acabe este Carlos Alcaraz – Zverev de las semifinales del torneo publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones que lleguen desde Ohio.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Zverev del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Zverev de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025 deben saber que lo podrán escuchar por la radio. Emisoras a nivel nacional como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con Estados Unidos para contar todo lo que esté haciendo el murciano en este torneo que se disputa en Ohio.