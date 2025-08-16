Tom Hanks tiene claro cuál es la mejor película de la historia: ni lo intentes, jamás la adivinarías

¿Hay algo que le guste más a un cinéfilo que una buena lista de películas? Los debates en torno a la coronación de ciertos largometrajes son un tema recurrente entre los amantes del celuloide y claro está, no existe un ejercicio más arduo que la elección de esa historia que pasa por encima del resto, en una disciplina con más de 120 años de vida. No obstante, el actor Tom Hanks sorprendió en su momento señalando para él, cuál era la mejor película del séptimo arte, durante una ceremonia de los Oscar celebrada hace más de tres décadas.

No son pocas las personalidades que se han pronunciado escogiendo la cinta estrella de la gran pantalla. Para Steven Spielberg es El padrino y para Quentin Tarantino por ejemplo, la excelencia cinematográfica pasa por El bueno, el feo y el malo. Preferencia nada extraña, sobre todo habiendo visto como el director de Pulp Fiction se ha inspirado a lo largo de su carrera y en incontables ocasiones del buen hacer autoral de Sergio Leone. Pero a diferencia de estos dos grandes cineastas, Tom Hanks no escogió la mejor película de la historia en base a los cánones manidos de la obras maestras que todos conocemos. El dos veces ganador de la Academia eligió en cambio, un filme de 1963, repleto de aventuras, mitología y el legado de unos efectos artesanales que a día de hoy, son claves en la animación stop motion. Nos referimos cómo no a Jason y los Argonautas. Aunque la preferencia del protagonista de Forrest Gump quizás partía más del contexto en el que esculpió tal sentencia, que de una preferencia absoluta sobre el trabajo dirigido por Don Chaffey.

Tom Hanks escoge la mejor película

Corría la alfombra roja de 1992 y el actor debía presentar el Oscar honorífico a Ray Harryhausen. Un auténtico maestro de los efectos especiales y el gran valedor de la técnica stop motion, el efecto artesanal en el que con ligeros movimientos y muchas fotografías, se genera la ilusión de movimiento en miniaturas y muñecos creados para la ocasión. De esa guisa nacieron genialidades de la talla de Pesadilla antes de Navidad o Kubo y las dos cuerdas mágicas y otros tantos título indispensables del campo de la ficción en los 80.

Harryhausen fue el encargado de animar todas las criaturas del largometraje de Chaffey y en la entrega de la estatuilla dorada a toda una vida dedicada al arte del espectáculo y el entretenimiento, Tom Hanks explicó en su discurso la que era en su opinión la mejor película que se había hecho:

«Algunas personas dicen Casablanca, Ciudadano Kane…yo digo que Jasón y los Argonautas es la mejor película jamás hecha», expresaba el californiano. No es para menos, teniendo en cuenta como algunas de las secuencias de la cinta representan todavía en la actualidad, instantáneas referenciales para todos los amantes de la representación fílmica fantástica. Ahí está la pelea del héroe contra los siete esqueletos o la imponente presencia del gigante, Talos.

¿De qué trata ‘Jasón y los argonautas’?

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Jasón, un héroe engañado por el usurpador del trono de Tesalia, Pelías, para que este encuentre el misterioso vellocino de oro que se encuentra en la remota Cólquida. Jasón escoge una tripulación a la altura del tal empresa, enfrentándose a múltiples enemigos y criaturas. En su viaje, Zeus sólo intercederá por él en cinco ocasiones.