Abandonan a un bebé en un portal de Sevilla: la Policía busca a los padres

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un bebé abandonado el pasado lunes en un portal de un edificio de Sevilla. El recién nacido permanece ingresado en el hospital Virgen del Rocío, aunque se encuentra en buen estado. La Policía trata de localizar a los padres.

El bebé fue encontrado sobre las 13:30 horas del lunes en la barriada Madre de Dios. Estaba completamente desnudo, sobre una silla, en el rellano de uno de los bloques de la calle Cráter, muy cerca de Los Pajaritos.

Una de las vecinas fue a una farmacia a comprar leche y pañales mientras otros vecinos llamaban a la Policía, según detalla Diario de Sevilla, que ha adelantado el suceso. A pesar de que el pequeño se encontraba aparentemente bien, fue trasladado al hospital para ser sometido a un examen más completo. Su vida no corre peligro.

Una vecina ha asegurado a los medios que la madre es «una toxicómana del barrio» y que no quería tener al niño porque era fruto de una violación.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado este miércoles a los periodistas que el pequeño tiene sólo unos días de vida e «incluso sería posible» que aún tuviera restos del cordón umbilical.

La Policía se centra ahora en tratar de identificar a los padres del bebé y esclarecer los motivos de su abandono. Los investigadores están rastreando los registros de nacimientos de las últimas semanas en la capital andaluza.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha contactado con familias de acogida para que asuman la tutela del menor.

Hace dos años, en diciembre de 2023, una mujer abandonó a una recién nacida, con el cordón umbilical aún colgando, en un contenedor de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). La niña fue encontrada dentro de una bolsa, al borde de la hipotermia. La madre, toxicómana, pasó 22 días escondida en una finca del municipio hasta que fue detenida por la Guardia Civil. La Audiencia de Sevilla la condenó en noviembre a 20 años de cárcel por intento de asesinato.