Piden 14 años de cárcel a la mujer que abandonó a su recién nacida en un contenedor de Los Palacios

La Fiscalía ha solicitado 14 años de prisión para la madre de la recién nacida que fue encontrada viva, con el cordón umbilical aún colgando, en un contenedor de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). La mujer, acusada de asesinato en grado de tentativa, con agravante de parentesco, y en prisión provisional desde enero, ha sido juzgada este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

La acusada ha reconocido que el día del parto consumió cocaína, alcohol y hachís, y que su plan era que el segundo acusado dejara a la bebé, de menos de 30 minutos de vida, «en una cajita» para que algún transeúnte la recogiera.

Según ha explicado en la vista oral, a las 17:00 horas del 18 de diciembre de 2023 comenzó a sentir «dolores muy fuertes» que confundió con un síndrome de ovario poliquístico que asegura que padece. Ha dicho que no sabía que estaba embarazada porque no tenía «ningún síntoma», y «sólo» notó la falta de regla durante los tres o cuatro primeros meses de gestación.

Ha afirmado que dio a luz en el baño de su casa, sin asistencia médica, con el segundo acusado presente, y que cortó ella misma el cordón umbilical. En el parto, la niña se golpeó la cabeza contra el inodoro.

Después, según su versión, pidió al coacusado –con 67% de discapacidad reconocida– que dejara a la recién nacida «en una cajita». Para este hombre, la Fiscalía reclama 6 meses de prisión, 2 años de libertad vigilada y 5 años de alejamiento por asesinato en grado de tentativa en calidad de cómplice.

Ante la pregunta de la Fiscalía de por qué no llevó a la menor a un centro de salud, la madre ha repetido que se encontraba «en estado de shock» y que no supo «gestionar la situación». La mujer pasó 22 días escondida en una finca del municipio hasta que fue detenida por la Guardia Civil.

La Fiscalía sostiene que la madre actuó para acabar con la vida de la bebé y conocía sus «escasas probabilidades de supervivencia» por el frío y el lugar «poco transitado» en el que fue abandonada. El coacusado ha declarado que ella le pidió meter a la niña en una bolsa de plástico y «tirarla al contenedor», versión que han respaldado varios testigos.

El vecino que encontró a la bebé sobre las 18:00 horas ha dicho que escuchó un «débil llanto» y que fue en busca de otro ciudadano. Empezaron a sacar «bolsas de basura, una tras otra», hasta encontrar la bolsa «ensangrentada» en la que estaba la pequeña. Luego le hicieron «un nido» con cartones y mantas y la trasladaron al centro de salud.

Según la Fiscalía, la niña llegó al centro médico con el cuerpo sin fuerza, la piel azulada por falta de oxígeno e hipotermia. Fue derivada al Hospital de Valme, en Sevilla, donde comprobaron que había sufrido exposición a drogas durante la gestación y un embarazo no controlado.

La niña se llama Nieves en honor a la patrona del municipio y en alusión al frío que hacía aquel día.

El juicio, en el que la Junta de Andalucía también ejerce como acusación, continuará este martes en la Audiencia de Sevilla. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público pide para la mujer 10 años de libertad vigilada y 24 años de prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la menor.