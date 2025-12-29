Muere Mickey Lee, ex concursante de ‘Gran Hermano’, a los 35 años

El mundo de la farándula estadounidense se ha despertado con una triste noticia. Tal y como se ha difundido en varios medios de comunicación, Mickey Lee, conocida ex concursante de la temporada 27 de Gran Hermano en Estados Unidos, ha fallecido a los 35 años. La joven se hizo conocida en televisión gracias a su paso por el popular formato de entretenimiento. Su carisma, personalidad y humor hicieron que el público lograse conectar rápidamente con ella. Un concurso que disfrutó durante 59 días, pero que no consiguió ganar. Pues, fue la última en salir expulsada. Eso sí, los espectadores estadounidenses no dudaron en mostrarle su apoyo en todo momento.

Originaria de Florida, y residente en Atlanta, Mickey Lee trabajó como organizadora de eventos. Una labor que ejercía antes de darse a conocer en la pequeña pantalla. Por ello, y tras la popularidad alcanzada en el programa, no es de extrañar que la noticia de su fallecimiento, a tan temprana edad, haya causado una gran conmoción. Los encargados de informar sobre la situación han sido los familiares de la joven a través de un comunicado, según cita el medido TMZ.com. Y es que, al parecer, Lee se encontraba ingresada en el hospital a causa de una gripe. Su estado era grave y perdió la vida la noche de Navidad.

La familia de Mickey Lee publica un comunicado

Según se ha explicado, sufrió una sucesión de paros cardiacos que terminaron por poner punto final a su vida. «Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia su transición en la tarde de Navidad», comunicaron sus seres queridos en un escrito. Unas palabras donde quisieron recordar cómo la concursante «capturó los corazones de las audiencias de todo el país» a través de su paso por Gran Hermano.

Su marcha ha pillado a todos por sorpresa. Por ello, y lejos de olvidarla, han querido recordar su «autenticidad, fuerza y espíritu que dejaron una impresión duradera tanto en los fans como en los demás miembros del elenco». Asimismo, se ha informado que la joven estuvo ingresada en el hospital a principios de la semana pasada, pues su estado empeoró rápidamente.

Sin embargo, ni su familia ni los propios médicos llegaron a pensar que Mickey Lee no volvería a salir con vida del centro. Y es que, en su momento, su familia reveló que la joven se encontraba en la UCI, en estado crítico. Pero, dentro de la gravedad de su caso, estaba estable. Lamentablemente, el desenlace de la joven ha roto el corazón de sus allegados. Descanse en paz.