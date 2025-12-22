Muere el novio de la influencer Manuela Ochoa días después de comprometerse

Manuela Ochoa, influencer de 25 años que se dio a conocer durante el confinamiento de 2020 gracias a sus vídeos en TikTok, está viviendo el peor momento de su vida. En pleno viaje a México había anunciado su compromiso con Pedro Cadahía, con el que tenía previsto casarse el 31 de octubre de 2026. Pero esa boda no se podrá celebrar nunca, ya que el joven ha fallecido de forma repentina, tal y como ha confirmado la propia Manuela.

Ambos se encontraban en el país azteca para asistir a la boda de una amiga, aprovechando el desplazamiento para realizar contenidos para sus redes sociales, donde ella cuenta con más de 270.000 seguidores. Él, al contrario, mantenía sus perfiles en privado, aunque sí aparecía en los vídeos de su novia. Fue el pasado día 8 de diciembre cuando se comprometieron, por lo que todo parecía felicidad para la pareja, aunque la tragedia se ha cebado con ellos. Este viaje a México era muy especial para ella, ya que vivió una temporada en el país, por lo que tiene grandes amigos y es su segunda casa.

En los últimos días, había dejado de publicar contenidos, tal y como era habitual en ella, por lo que había tenido que avisar de este comportamiento. «Sé que estoy desaparecida, el domingo os cuento por qué», así avisaba hace apenas unos día de lo que estaba pasando, pero nadie esperaba que se tratase de un aviso antes de anunciar la muerte de su novio, que era muy querido por su comunidad de fans.

En una emotiva carta, titulada A mi Ángel de la guarda, la joven explica en parte lo que ha ocurrido y cómo se siente en estos duros momentos de su vida:

«Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca», así lo contaba.

«He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor. Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos», finaliza este emotivo texto.