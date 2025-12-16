Muere Peter Green, actor de ‘Pulp Fiction’, a los 60 años: «Luchó contra sus demonios, pero…»

La industria cinematográfica llora la pérdida de otra de sus grandes estrellas. Tal y como se ha informado, durante las últimas horas, el actor Peter Green ha sido hallado sin vida en su apartamento de Lower East Side de Nueva York. Una situación que fue descubierta a última hora de la tarde del pasado viernes, 12 de diciembre. Una triste noticia que ha sido confirmada por Gregg Edwards, su mánager de toda la vida, y que ha dejado a todos sus fans y personas que lo han conocido completamente desolados. Pero, aunque se desconoce la causa exacta de su muerte, se han revelado ciertos detalles.

La policía ha informado que el cuerpo de Peter Green fue encontrado sin responder alrededor de las 15:25 de la tarde, por lo que ha sido declarado muerto en el lugar de los hechos. De momento, es necesario realizar una autopsia al cuerpo para aclarar las causas de lo sucedido. Pues, su fallecimiento, a los 60 años, ha sido de manera repentina. Pero, las autoridades ya descartan cualquier signo de violencia o el resultado de un crimen. Asimismo, y según ha explicado el mánager del actor, la policía acudió al apartamento del artista debido a que había puesto música, la cual no cesó durante 24 horas. Una señal de alarma que llevó a las autoridades a realizar un control de bienestar en su residencia.

Gregg Edwards, mánager de Peter Green: «Voy a echarlo de menos, era un gran amigo»

Edwards manifiesta que habló con el actor a principios de semana, dato que refleja el impacto de la noticia para él. «Verdaderamente, uno de los grandes actores de nuestra generación», indica con pesar. «Su corazón era tan grande como ninguno. Voy a echarlo de menos. Era un gran amigo», indica.

Y es que, Peter Green se había labrado una exitosa y reconocida carrera profesional. Pues, además de trabajar en más de 95 producciones, se hizo un hueco entre los antagonistas más populares de la industria de la interpretación. De hecho, en su currículum figuran ficciones como La Máscara, Pulp Fiction, Brutal, Law and Order, entre otros.

Asimismo, se ha informado que el actor ya tenía varios proyectos pendientes para el próximo 2026. De hecho, en enero tenía programado ir al set de grabación para trabajar en un thriller independiente titulado Mascots. Además, tenía agendado otro papel en el drama criminal State of Confusion, el cual estaba previsto para finales del próximo año.

Gregg Edwards sobre el actor: «Tenía un lado gentil que la mayoría de la gente nunca vio»

El mánager de Peter Green ha destacado que es consciente de que, en alguna ocasión, el actor ha sido percibido como una persona difícil de manejar. Pero, ha querido dejar claro que eso era debido al perfeccionismo del artista. Pues, siempre quería que sus papeles fueran interpretados de manera «correcta». Por lo tanto, se ha sincerado. «Él luchó contra sus demonios, pero los superó», dijo.

«Nadie interpretaba a un tipo malo mejor que Peter. Pero también tenía, sabes, un lado gentil que la mayoría de la gente nunca vio, y un corazón tan grande como el oro», confesó a la prensa. Un actor que no tuvo una vida fácil, pues huyó de casa a los 15 años y luchó, durante años, contra las adicciones. Descanse en paz.