Quién es Fele Martínez: su edad, su pareja, de dónde es y biografía de Luis en ‘Machos Alfa’

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Fele Martínez se ha convertido en uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país, especialmente desde su participación en Machos Alfa, la ficción de los hermanos Caballero que continúa arrasando en Netflix. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Fele Martínez, sin dejar de lado diversos datos sobre su vida personal, como son su edad, de dónde es y su pareja actual, entre otras tantas cuestiones.

La trayectoria profesional de Fele Martínez

Nacido en febrero de 1975 en Alicante, Fele comenzó su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. No tardó en empezar a trabajar en el teatro, donde tuvo la posibilidad de desarrollar sus primeros proyectos en el mundo de la interpretación. Eso sí, si hay que destacar uno de los momentos más especiales de su carrera, fue la llegada a su vida de Tesis, de Alejandro Amenábar.

Gracias a la impresionante interpretación que hizo en este proyecto, Fele se hizo con el Premio Goya a Mejor Actor Revelación. Ese fue el punto de inflexión de su vida, puesto que acabó convirtiéndose en uno de los actores más reconocidos del cine español. Entre las exitosas películas en las que ha participado, destacan Abre los ojos, El arte de morir, Los amantes del círculo polar, La mala educación o, incluso, Capitanes de abril.

En cuanto a series, Fele Martínez interpretó, en cuatro capítulos, a Mario, novio de Irene, en Física o química. Además, formó parte de Plutóno RBR Nero, de Álex de la Iglesia, donde dio vida al Sr. Spock. No podemos dejar de mencionar que, en 2009, el actor estrenó Dime que yo, un cortometraje de Mateo Gil, donde fue nominado como Mejor Actor. Con posterioridad, formó parte del equipo de Marta dibuja puentes e, incluso, Tensión sexual no resuelta. Debemos mencionar que Fele ha compaginado su carrera en la interpretación con dos de sus grandes pasiones, que son la música y la gastronomía.

Su vida personal

A pesar de contar con una trayectoria verdaderamente brillante y exitosa, lo cierto es que Fele siempre se ha caracterizado por ser una persona muy reservada a la hora de hablar de su círculo más cercano. Eso sí, se sabe que mantiene una relación sentimental, desde hace años, con la actriz gallega Mónica Regueiro. Más allá de que haya trabajado con ella en más de una ocasión, ambos tuvieron un hijo al que llamaron Otto.

Él mismo, en una entrevista con los compañeros de El País, explicó el origen del nombre escogido para su hijo: «Me gusta el nombre, porque me gusta la película y porque mi señora, en la universidad, llevaba una camiseta que ponía ‘Julio Medem es Dios’ y su trabajo de fin de carrera fue sobre la ‘simbología blablablá en la cinematografía de Julio Medem’, o algo así. Entonces, cuando buscábamos nombres, solté Otto, jugando sobre seguro. Ahora lo miro a la cara y no podía tener otro nombre». ¡Muy curioso!