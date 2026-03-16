Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 13 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 518 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Claudia tiene un tenso enfrentamiento con Carmen, mientras que Digna hace todo lo que está en su mano para tratar de hacer las paces con Julia. Es consciente de todo lo que está en juego, por lo que no duda en hacer hasta lo imposible para salirse con la suya, de una vez por todas.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo Pablo ha hecho una visita de lo más inesperada a Marisol. Por si fuera poco, los dos deciden dar un paso más allá a la hora de reforzar su vínculo. Por si fuera poco, Pablo y Nieves no han tenido reparos a la hora de poner las cartas sobre la mesa, mientras que Luz se ha quedado completamente sorprendida y sin palabras al recibir una noticia de lo más devastadora, como no podía ser de otra manera. Mabel y Nieves han optado por tender puentes, mientras que Beatriz ha irrumpido en la fiesta benéfica, logrando poner a Gabriel contra las cuerdas como nunca antes había sucedido hasta el momento.

¿Qué sucede en el capítulo 519 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 16 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia han podido tener la oportunidad de ver cómo Andrés ha recibido una carta de lo más inesperada, en todos los sentidos. Nieves parece que ha querido acercar posturas con Pablo, mientras él no puede evitar sentirse cada vez más culpable.

Salva aclara a Mabel cuáles son, realmente, sus sentimientos por Claudia. En cuanto a Gabriel, rechaza sin piedad una propuesta de Digna. Paula y Tasio, por su parte, han optado por sincerarse sobre su beso, mientras que Marta no puede evitar tener miedo de haber perdido a Cloe.

Lejos de que todo quede ahí, Miguel se ha visto en la obligación de comunicar un diagnóstico de lo más demoledor a Luz. No le ha quedado otra opción que dar ese paso, a pesar de las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.