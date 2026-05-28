‘El Hormiguero’ y la llamada más surrealista de su historia para dar la tarjeta: “Nos han hecho la broma a nosotros”

Este jueves ha ocurrido una de las escenas más surrealistas y virales de la historia de El Hormiguero. Todo ha ocurrido durante la habitual llamada que el programa de Antena 3 hace a números de teléfono al azar para regalar una tarjeta de OpenBank con 6000 euros. Los actores Lydia Bosch y Julio Peña han hablado con una mujer que no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo y la situación ha sido tan incómoda como sorprendente.

La llamada más surrealista

Cada semana, bajo el patrocinio de OpenBank, el programa presentado por Pablo Motos regala dinero llamando a números de teléfono elegidos al azar y haciendo una pregunta muy concreta a quien conteste: «¿Sabe usted lo que quiero?» Para ganar hay que contestar: «La tarjeta de El Hormiguero».

Este jueves, durante la visita de los actores Lydia Bosch y Julio Peña, el programa ha llamado y, en primer lugar, ha respondido un hombre que, por lo que parecía una barrera idiomática, no sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Bosch se ha presentado y le ha pedido que no colgase que estaba en directo en El Hormiguero.

La mejor llamada de la historia de la tarjeta de El Hormiguero. No es discutible. Insuperable 🤣🤣🤣 #LydiaJulioEH Oro puro pic.twitter.com/ictu6Tkfui — Paula M. Gonzálvez (@pmgonzalvez) May 28, 2026

De repente se ha puesto al teléfono una mujer que ha preguntado de forma tajante: «¿Qué ha pasado? Tú dime la pregunta».

«Yo te hago la pregunta. Si la contestas, puedes ganar 6000 euros», ha dicho Lydia Bosch, pero la respuesta de la mujer la ha descolocado: «Pero tiene que ser el número siete, ¿eh?». Y aunque la actriz le ha preguntado a la desconocida de dónde era, ella seguía a lo suyo: «Vamos, la pregunta»,

«¿Sabe usted lo que quiero?», ha vuelto a preguntar Lydia Bosch. «Dime», ha respondido la mujer. Para ayudar, Julio Peña ha dicho: «Usted tiene que responder algo específico». La señora ha dicho: «¿Algo científico de Dios?».

«¿Está usted en casa?», ha insistido Motos. «Bueno, tú dime la pregunta», ha respondido la desconocida.

Lydia Bosch, armada de paciencia, ha vuelto a aclarar la mecánica del juego, pero, al parecer, la mujer no comprendía. Cuando le han vuelto a repetir la pregunta de si sabe «lo que yo quiero», ella ha seguido hablando de Dios y luego ha dicho: «Son tres cosas, que son el número siete. Tres por uno es el número siete. Elijo la pregunta siete». Nadie ha comprendido nada. Los invitados miraban a los lados, fuera de cámara, preguntando si todo lo que estaban viviendo iba en serio.

«Es la primera vez que nos ha hecho la broma a nosotros», ha dicho una de las hormigas. «Yo estaba sudando», ha confesado Pablo Motos.

La visita de Lydia Bosch y Julio Peña

Para cerrar la semana, El Hormiguero ha unido en el plató a dos grandes nombres de la interpretación, aunque de distintas épocas. La mítica Lydia Bosch y el fenómeno de masas juvenil Julio Peña se han sentado juntos para desvelar cómo se están preparando para el gran reto de sus carreras: protagonizar la tragedia Fedra, en los infiernos, en el prestigioso Festival de Mérida.

La carrera de Lydia es enorme, teniendo en su currículum series como Médico de familia y Motivos personales, grandes éxitos de audiencia y que dejaron huella con sus papeles. Peña, por su parte, ha aprovechado el enorme tirón de las plataformas de streaming y es uno de los protagonistas de Berlín, la serie que es secuela de La casa de papel. Además, el joven intérprete ha sido nominado al Goya como actor revelación por la última película de Alejandro Amenábar, El cautivo.

La actriz ha narrado de qué trata la obra Fedra, en los infiernos, que estará en el Teatro Romano de Mérida del 12 al 16 de agosto.

El deseo no puedes controlarlo, pero cuando metes en medio la mente, puedes pararlo, pero también puedes enfermarte de amor.

Esta adaptación la han hecho para mí, ha confesado Bosch antes de confesar que cuando le pasaron el texto se estaba «desmaquillando» y que no pudo parar de leer hasta el final. «Enseguida llamé a mi representante y de dije que sí».