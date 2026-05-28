El ‘número 2’ de la policía podemita pierde el juicio contra Eduardo Inda y tendrá que pagar las costas

La Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Rubén Eladio López Martínez contra Eduardo Inda y Dos Mil Palabras S.L., editora de OKDIARIO, confirmando así íntegramente la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado nº 15 de Madrid en octubre de 2023. El fallo impone las costas del proceso al apelante, que había reclamado 40.000 euros en concepto de daños morales por las informaciones publicadas en este diario.

Rubén Eladio López Martínez, inspector del Cuerpo Nacional de Policía y ex subdirector del Ministerio de Fomento por nombramiento del Gobierno de Pedro Sánchez, denunció a este medio por haberle identificado en varias crónicas como uno de los «jefes de las cloacas podemitas de la policía» y «el número 2 de la policía podemita». Los artículos en cuestión informaban sobre las sucesivas querellas que el propio demandante había interpuesto contra los periodistas de OKDIARIO, y que fueron archivadas una tras otra por los tribunales.

La Audiencia Provincial concluye que las expresiones utilizadas por este diario no constituyen intromisión ilegítima en el derecho al honor, ya que no pueden considerarse «insultos o expresiones vejatorias» sino que deben analizarse en el contexto de la noticia. El tribunal subraya, además, que el demandante ostentaba en el momento de las publicaciones cargos públicos de libre designación, lo que le obliga a soportar «determinadas expresiones con mayor grado de tolerancia».

En cuanto al derecho a la propia imagen, la sala rechaza igualmente la pretensión del demandante al considerar que las fotografías utilizadas habían sido publicadas previamente —en 2018 y en 2020— sin que constara oposición alguna por su parte, y que correspondían a actos públicos en los que el actor figuraba como cargo público relevante, circunstancias que encajan en las excepciones previstas en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 1/1982.

Es la enésima derrota judicial de los llamados «fontaneros» podemitas frente a OKDIARIO. Rubén Eladio llegó a solicitar que este diario le abonara 40.000 euros y publicara en portada el fallo condenatorio. Ahora será él quien pague.