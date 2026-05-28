Lourdes Solís Montero, la íntima amiga de Begoña Gómez que siempre le acompaña a las manifestaciones del 8M

Lourdes Solís Montero, la mano derecha de la gerente del PSOE que está imputada por falsificar facturas para pagar a Leire Díez, es una íntima amiga desde hace muchos años de Begoña Gómez, esposa del presidente. Juntas han realizado multitud de actividades y han acudido a manifestaciones del 8M, dejándose ver en la primera línea junto a la ex vicepresidenta Carmen Calvo.

Esta amistad es la que le permitió a Solís Montero acceder a su puesto en la Gerencia del partido, un movimiento que se activó para contentar a la propia Begoña Gómez situando así un elemento de su confianza en la sala de máquinas más delicada del partido. También ha estado a su lado en momentos de alta política, como cuando el presidente Pedro Sánchez se reunió con los representantes de Junts para negociar un acuerdo tras las elecciones generales.

En la vida orgánica del PSOE de Torrelodones, Solís, que también es técnica de cumplimiento normativo del partido desde 2018, ha figurado como número 6 en la lista electoral del partido y ha llevado las competencias de educación. El municipio, por lo demás, ha vivido recientemente su propio terremoto interno: el concejal del PSOE tuvo que dimitir hace escasos meses al ser considerado demasiado «lobatista» —afín a Juan Lobato— y fue reemplazado por el número 3 de la candidatura, a la vez secretario general del PSOE local y alineado con la dirección de Sánchez.

Solís se se hizo viral recientemente al agarrar de la pierna al agitador Vito Quiles, quien se había aproximado a Begoña Gómez con preguntándola: «¿Usted utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?». La respuesta no llegó nunca. En su lugar, irrumpió la trabajadora de Ferraz incondicional para proteger a Begoña Gómez entre risas. Solís, vestida con una chupa granate, fue la primera en intervenir. Saltó sobre las mesas de la terraza del local para interceptar al periodista y llegó a agarrarle de la pierna mientras él gritaba «¡pero que paréis, Charos!». Las imágenes han dado la vuelta al país y se han convertido en memes. La denuncia de Begoña Gómez por un presunto delito de agresión quedó desestimada.