Revés judicial para Begoña Gómez: absuelta la tertuliana que llamó «Begoño» a la mujer del presidente

La juez Beatriz Suárez, titular del Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid, ha absuelto a la tertuliana Pilar Baselga por llamar «Begoño» a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2022. La instructora del caso ha señalado en la sentencia que «no se acredita que la expresión utilizada haya menoscabado el honor», por lo que «los hechos no tienen la relevancia penal para ser merecedores de reproche penal».

Baselga deslizó en una tertulia que Begoña podía haber nacido hombre y afirmó, citando a «medios alternativos» que la mujer de Pedro Sánchez podía estar involucrada «con una cuestión de narcotráfico en Marruecos». Por ello, Gómez tomó la decisión de presentar una denuncia por un delito de injurias que la Justicia ha absuelto este lunes.

«No se acredita el elemento subjetivo del delito imputado, esto es, que la expresión utilizada haya menoscabado el honor de la querellante, por tanto, los hechos declarados probados no tienen la relevancia penal para ser merecedores de reproche penal, y deben ser considerados atípicos», se puede leer en la resolución.

Las palabras, por las que la acusación pedía 21.000 euros de multa, además de una indemnización de otros 20.000, se profirieron en la plataforma Distrito TV, en el programa Los Intocables. «Nuestra querida primera dama… bueno, segunda dama, porque la primera es la Reina, me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño», comunicó Pilar Baselga.

La colaboradora sembró la duda sobre si hablábamos de «esposa del presidente o esposo» y añadió que «viene de una familia de tradición de saunas gay», un dato que resaltó especialmente, esto hay que decirlo”. Debido a la relevancia de su comentario, que rápidamente se convirtió en viral, Pilar Baselga se disculpó tiempo después.

«Si alguna expresión que hice fue desafortunada, me disculpo. Pero una expresión discutible no se convierte en delito», ha querido aclarar este lunes. Además, ha incidido en que sus afirmaciones estaban apoyadas en informaciones publicadas en otros medios, que se produjeron por «improvisación» y sin querer «calumniar a nadie». En su cuenta de Telegram, después de que la esposa de Pedro Sánchez le interpusiera una querella, en 2023, Baselga afirmó que «Begoña es mujer», retractándose de sus palabras, que también fueron condenadas por la dirección del programa en el que las pronunció.