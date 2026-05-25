La psicología revela qué hay detrás de las personas que prefieren guardar silencio antes que discutir más allá del autocontrol

Ante situaciones de enfrentamiento o de enfado, la psicología dice que hay personas que optan por callarse. Prefieren no levantar la voz, no discutir y no explicar lo que sienten. La situación sigue y no parece escalar y todo sigue su curso, como si nada hubiera pasado.

Esto se podría entender como una señal de autocontrol. Desde fuera, se podría interpretar como una señal de alguien sereno, prudente y con pocas ganas de confrontar. Incluso en algunos casos, ese tipo de perfiles es valorado: evita tensiones y puede mantener una apariencia de calma. Sin embargo, a veces esa actitud no es fácil de entender.

El silencio puede darse en situaciones diferentes, bien sea por discusiones de pareja, desacuerdos laborales o por conflictos cotidianos. La psicología dice que en muchos casos responde a una estrategia de evitación: se trata de una forma de reducir el malestar a pesar de que el problema quede intacto.

También suele estar vinculado a estilos de apego. Rasgos como el ser agradable con todos, la búsqueda de armonía o el temor a dañar vínculos emocionales con otras personas empujan a ciertas personas a priorizar la paz a la autenticidad.

Orígenes de este patrón

Este patrón puede tener varios orígenes según la psicología. Algunos lo aprendieron desde pequeños: que discutir era peligroso, que expresar su enfado podía suponer castigo o disentir podría poner en riesgo el afecto de los demás. Otros simplemente prefieren retirarse por ser situaciones como amenazantes o desbordantes.

Un estudio publicado en Psychological Science ha confirmado que muchas personas tienen miedo al conflicto y evitan desacuerdos incluso cuando les cuesta oportunidades o recursos. Aunque a veces sea negativo, el problema nace cuando la actitud deja de ser algo táctico y se vuelve automático ante cualquier fricción.

Por tanto, cuando una persona prefiere callarse antes de estar en un conflicto, la pregunta es qué podría perder si hablase. A veces se trata de calma o a veces de amor, pero la clave es entender que no siempre es serenidad.