Hallazgo único: encuentran un ‘monstruo de arena con colmillos’ de 240 millones de años escondido en un jardín

Gracias a un trabajo realizado por la Universidad de Nueva Gales del Sur y el Museo Australiano de Sidney, se ha podido identificar un fósil con una antigüedad aproximada de 240 millones de años. El hallazgo corresponde a un antiguo anfibio bautizado como Arenaerpeton supinatus que habitó en zonas de agua dulce en la región que actualmente corresponde a la cuenca de Sidney durante el Periodo Triásico. El ejemplar destaca por su excelente estado de conservación, ya que se preserva gran parte de su esqueleto e incluso algunos contornos de la piel, y el paleontólogo encargado de la investigación, Lachlan Hart, lo describe como un «monstruo de arena con colmillos».

Los investigadores creen que su dieta pudo haber estado compuesta principalmente por peces del género Cleithrolepis. Debido a la antigüedad de este anfibio y al periodo en el que vivió, resulta difícil determinar con precisión qué otras especies compartieron su hábitat natural. Respecto a su apariencia, la criatura podría recordar a la salamandra gigante china debido a la forma característica de su cabeza. Sin embargo, sus costillas, los contornos conservados de los tejidos y su poderosa dentadura, indican que tenía un cuerpo más robusto que el de sus descendientes.

El ‘monstruo de arena’ hallado en Australia

La historia comenzó cuando Mihail Mihailidis, un criador de pollos ya jubilado, adquirió un bloque de piedra procedente de una cantera local de Kincumber para construir un muro de contención. Sin embargo, al darle la vuelta a la roca, descubrió una silueta demasiado definida como para tratarse de una simple marca mineral: podían distinguirse partes del cuerpo, extremidades e incluso una estructura ósea preservada en la piedra. Ahora, décadas después de que la familia entregara el ejemplar al Museo Australiano de Sidney, un equipo de investigadores ha descrito una nueva especie: Arenaerpeton supinatus, un antiguo pariente de los anfibios actuales que habitó la Tierra hace aproximadamente 240 millones de años.

El ejemplar pertenece al grupo de los Temnospóndilos, un linaje extinguido de anfibios que prosperó antes y durante la era de los dinosaurios. Su importancia no radica únicamente en su antigüedad, sino también en el extraordinario estado de conservación del fósil. El hallazgo preserva gran parte del esqueleto completo, con la cabeza y el cuerpo todavía articulados, además de presentar indicios del contorno de la piel.

Lachlan Hart explicó la importancia del hallazgo: «No solemos encontrar esqueletos con la cabeza y el cuerpo todavía unidos, y la conservación de tejidos blandos es una circunstancia aún más rara». Todo apunta a que este «monstruo de arena» habitó ríos de agua dulce en la actual cuenca de Sidney durante una época en la que Australia formaba parte del supercontinente Gondwana y se encontraba más cerca del Polo Sur.

Si bien su aspecto se asemeja de la salamandra gigante china debido a la forma de la cabeza, este antiguo anfibio tenía una constitución mucho más robusta y una dentadura considerablemente más imponente. Los investigadores consideran que esta estructura corporal pudo influir en el extraordinario estado de conservación del fósil tras millones de años.

«Superficialmente, Arenaerpeton se parece mucho a la salamandra gigante china moderna, especialmente en la forma de su cabeza. Sin embargo, por el tamaño de las costillas y el contorno del tejido blando preservado en el fósil, podemos ver que era considerablemente más corpulento que sus descendientes vivos. También tenía algunos dientes bastante retorcidos, incluido un par de colmillos en el techo de la boca», explica Lachlan Hart.

Para Matthew McCurry, conservador de paleontología del Museo Australiano y profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, el hallazgo del «monstruo de arena» constituye una pieza clave en la historia natural del país: «es uno de los fósiles más importantes encontrados en Nueva Gales del Sur en los últimos 30 años».

«El último de los temnospondyls estuvo en Australia 120 millones de años después de Arenaerpeton, y algunos crecieron a tamaños masivos. El registro fósil de temnospondyls abarca dos eventos de extinción masiva, por lo que tal vez esta evolución de mayor tamaño ayudó a su longevidad», concluyen los investigadores.

Gondwana

Gondwana se formó aproximadamente hace entre 550 y 600 millones de años, durante el final del Neoproterozoico y el inicio del Paleozoico. En sus orígenes, era el resultado de múltiples colisiones entre fragmentos de corteza terrestre. Con el paso del tiempo, estos fragmentos fueron consolidándose hasta formar una enorme masa continental que ocupaba gran parte del hemisferio sur. Este supercontinente incluía lo que hoy son Sudamérica, África, Antártida, Australia, el subcontinente indio y la península arábiga.

Durante el periodo en que existió Gondwana, la Tierra fue el escenario de la diversificación de muchos grupos de organismos, incluyendo peces primitivos, anfibios, reptiles tempranos y posteriormente los dinosaurios. También fue testigo de varias extinciones masivas. La fragmentación de Gondwana comenzó hace unos 180 millones de años durante el Jurásico, cuando las placas tectónicas empezaron a separarse lentamente, abriendo océanos como el Atlántico Sur o el Índico.