Bombazo en la zoología: capturan imágenes de un animal que llevaba 400 años sin verse

Los habitantes de Suffolk, un condado de Inglaterra, en el Reino Unido, se han visto sorprendidos por el avistamiento de un castor salvaje, un animal que no se veía en la región desde hace aproximadamente 400 años. El animal fue capturado por varias cámaras colocadas lo largo del río Little Ouse, cerca de Thelnetham, Suffolk, y Garboldisham, Norfolk. Reg Langston, miembro fundador del Little Ouse Headwaters Project, comentó lo siguiente: «Ha dejado algunas señales de alimentación a lo largo del río que son bastante claras. Comenzó en un área bastante restringida que está debajo de un árbol de sauce, y eso es lo que estaba comiendo Nos preguntamos si está vagando por el río y si simplemente seguirá adelante. No tenemos idea de nada».

El castor es un roedor semiacuático nocturno y muy territorial, que vive en colonias familiares formadas por la pareja reproductora y sus crías. Existen dos especies principales: el castor europeo (Castor fiber) y el castor norteamericano (Castor canadensis). Los castores europeos, que antiguamente habitaron buena parte de los ríos de Reino Unido y Europa continental, se caracterizan por sus dientes incisivos naranjas, su tamaño robusto y su cola ancha. Si bien es cierto que en el pasado estuvo a punto de extinguirse, los programas de reintroducción y conversación están ayudando a que el castor recupere su presencia en muchos ríos europeos.

El regreso del castor salvaje

«Debido a que las represas de los castores regulan el flujo de agua al crear caminos fluviales complejos, esto reduce la erosión de las riberas y fomenta la acumulación de sedimentos beneficiosos. Con el tiempo, este proceso eleva el lecho del río, reconectando llanuras aluviales históricas y restaurando arroyos conectados a nivel de un paisaje más amplio. Estas represas también mitigan las inundaciones al almacenar el exceso de agua durante las fuertes lluvias para reducir el caudal máximo, al tiempo que garantizan un flujo constante río abajo que beneficia a las plantas, los animales y las comunidades humanas.

Por último, las represas de los castores actúan como filtros naturales, atrapando sedimentos y disolviendo contaminantes como el nitrógeno y el fósforo para mejorar la calidad del agua. Este sistema de filtración natural se está convirtiendo más esencial a medida que el clima continúa calentándose, ya que las temperaturas más altas del agua agudizan la contaminación del agua. A través de estos procesos, las represas de los castores mejoran significativamente los ecosistemas acuáticos y terrestres», detalla WWF.

En España, los expertos alertan de la expansión del castor salvaje debido a sueltas ilegales e incontroladas. En las últimas dos décadas, se ha detectado su presencia en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y País Vasco. Este roedor se adapta y reproduce con suma facilidad, y los márgenes de los ríos ya no tienen la cantidad de madera ni la vegetación suficiente para que pasen desapercibidos.

«Ante esa falta de vegetación, se dan situaciones en las que tumban postes de la luz dejando a un pueblo entero sin suministro, como sucedió en una pequeña localidad navarra, o provocan daños en cultivos, generando malestar entre los lugareños», explica el biólogo Jorge González Esteban a El Mundo.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE)

En 2020, la Unión Europea obligó a España a introducir al castor salvaje en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en todo el territorio nacional, que «incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular, así como aquéllas que figuren como protegidas en Directivas y convenios internacionales ratificados por España».

El Catálogo incluye especies en dos categorías. Por un lado, «en peligro de extinción», en la cual se engloban «taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando». Y, por otro lado, «vulnerable», que hace referencia a «taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a “en peligro de extinción” en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos».

Dentro de la flora, se registran 191 especies consideradas vulnerables, 50 en peligro de extinción y 132 bajo otras categorías del catálogo, sumando un total de 373 taxones protegidos. En el caso de los invertebrados, hay 73 especies vulnerables, 17 en peligro de extinción y 22 incluidas en otras categorías, lo que hace un total de 112. Entre los peces, 35 se catalogan como vulnerables, 3 como en peligro de extinción y 13 en otras categorías, alcanzando 51 especies protegidas.

En cuanto a los anfibios, 19 son vulnerables, 6 están en peligro de extinción y 2 pertenecen a otras categorías, con un total de 27 taxones. Los reptiles presentan 52 especies vulnerables, 8 en peligro de extinción y 8 en otras categorías, sumando 68. Entre las aves, 250 se consideran vulnerables, 28 en peligro de extinción y 24 en otras categorías, totalizando 302 especies protegidas. Finalmente, los mamíferos incluyen 43 vulnerables, 26 en peligro de extinción y 8 en otras categorías, alcanzando un total de 77.