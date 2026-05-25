El actor que interpreta a James Bond expresa su tristeza por el futuro de la saga 007

El próximo 27 de mayo se estrena el videojuego de acción 007 First Light, desarrollado por IO Interactive, y el actor irlandés Patrick Gibson, al que conocemos por sus papeles en Dexter: Pecado Original y The OA, pone la voz al célebre agente secreto a una versión más joven del famoso espía. Esto ha coincidido con que la serie de películas se ha quedado sin James Bond y se ha anunciado ya la búsqueda del sucesor de Daniel Craig. Por eso muchos se han preguntado si el sucesor natural sería Patrick Gibson, pero el actor solo ha sido que este proyecto «ha sido su mundo» durante los últimos años y que tiene ·»mucho amor y pasión» por la saga.

Hay que recordar en febrero de 2025, los productores de la saga de espías, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron que cedían el control creativo a la plataforma de streaming fundada por Jeff Bezos. Esta noticia al principio no sentó muy bien a sus seguidores, pero todo cambió cuando se anunció que el director sería Denis Villeneuve, al cual ya conocemos por Dune: Parte 2. En cuanto al videojuego de acción 007 First Light se estrenará en PS5, PC y Xbox, pero también llegará más tarde a Nintendo Switch 2, seguramente este verano.

La reacción de otra actriz de las películas James Bond

Sin embargo otros actores del elenco de las películas de James Bond como la actriz Léa Seydoux, la cual ha interpretado el papel de Madeleine Swann en dos ocasiones Spectre y Sin tiempo para morir. ha admitido que se entristeció cuando se enteró de la adquisición de la icónica franquicia por parte de Amazon MGM Studios «Me entristeció un poco cuando supe que la habían vendido», ha explicado la actriz en una entrevista a Variety en el Festival de Cannes.

Sin embargo, también cuanto se enteró de que Denis Villeneuve está al frente de la próxima película añadió: «Al menos es él, así que será cine». Seydoux. que ha trabajado con este director en Dune: Parte 2 considera que es “un hombre muy culto: sabe muchísimo de cine, pero no solo de cine”. El propio Villeneuve ha explicado que es un fan incondicional de Bond, el cual es para él un personaje sagrado. «Crecí viendo películas de James Bond con mi padre (…) Tengo la intención de honrar la tradición y allanar el camino para muchas nuevas misiones por venir», ha explicado al conocerse la noticia

Todo lo que sabemos de la nueva película

Por ahora lo que sabemos seguro es que esta nueva cinta de la saga de James Bond de Amazon MGM Studios será dirigida por Denis Villeneuve y que el responsable del guion será Steven Knight, el creador de la conocida serie Peaky Blinders, aunque todavía le queda mucho para estar terminado.

También se ha confirmado que Tanya Lapointe será la productora ejecutiva y Amy Pascal y David Heyman serán productores. En cuanto la fecha de estreno, hay que tener en cuenta que esta producción de Amazon MGM Studios está en sus primeras fases y, aunque sus seguidores tienen muchas ganas de verla, por ahora será como muy pronto en algún momento de 2028.

El personaje del famoso espía 007 ha sido interpretado en sus numerosas películas por actores como Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Actores con una larga trayectoria que han sido difíciles de sustituir, pero al final siempre se ha encontrado un relevo. Por eso para la próxima película se han barajado por los fans los nombres de actores como Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson o Jacob Elordi, pero por ahora lo único seguro es que el actor Tom Francis se ha presentado el casting que se va a hacer para buscar al sustituto.

El actor británico Tom Francis es conocido por su trabajo en el popular musical Sunset Boulevar y en la serie de suspense You. Aunque no hay ninguna confirmación, también suena para el papel de Bond el actor británico Henry Cavill, que aunque tiene 43 años, es bastante atractivo y cuenta con muchos seguidores. Cavill es conocido por haber interpretado a Superman en las películas El hombre de acero (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017) y Zack Snyder’s Justice League (2021) y al antagonista en Mission: Impossible Fallout (2018).

Lo único seguro es que los fans de la saga de James Bond tendrán que esperar bastante para ver en los cines la nueva película porque todavía no está muy avanzada ni la producción ni el guion y, además, el director Denis Villeneuve está totalmente volcado en Dune: Parte 3. Por eso, mientras tanto puede hacer tiempo disfrutando de las últimas cintas protagonizadas por Daniel Craig como Casino Royale (2006) o Quantum of Solace (2008) en las plataformas de streaming Prime Video o Movistar Plus+.