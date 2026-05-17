Tom Francis presenta su candidatura para ser el nuevo James Bond: ¿da la talla como 007?

Hace algunos días, Amazon MGM Studios dio por iniciada la búsqueda del próximo 007. El casting era algo ya esperado desde la propia retirada de Daniel Craig con el estreno de Sin tiempo para morir, pero hasta ahora no se había anunciado de forma oficial. A diferencia de los fichajes de la mayoría de intérpretes en otros roles del celuloide, la selección del actor que se enfundará el esmoquin del MI6 es casi una cuestión de estado para la comunidad cinéfila. No son pocos los nombres de estrellas que han sonado para el codiciado puesto. Henry Cavill, Harris Dickinson, Callum Turner…los fans desean una cara conocida para el personaje, aunque si nos paramos a pensar en la trayectoria histórica de la propiedad intelectual, los novatos como Tom Francis tienen una ventaja competitiva quizás determinante para asumir el papel de James Bond: no pueden canibalizar al mito creado por Ian Fleming.

Perfiles como Roger Moore y Pierce Brosnan eran mediáticos por su éxito en la pequeña pantalla. Sin embargo, ni ellos ni el restos de agentes del cine que ocuparon el rol fueron iconos cinematográficos antes de ser 007. El control creativo actual de Amazon MGM puede cambiar esta tendencia, pero si asumimos un seguimiento tradicional que siempre ha funcionado dentro de la marca, lo lógico sería pensar que personalidades como Henry Cavill, quien ya ha sido Superman o Geralt de Rivia, estén completamente descartadas. Lo mismo ocurre con Tom Holland–actual Spider-Man–o con Dickinson, el cual será John Lenon en las próximas cuatro películas de Los Beatles.

Por esto mismo, la reciente participación de Tom Francis en la audición para James Bond podría emerger como el gran tapado y terminar adelantando por la derecha a toda la retahíla de nombres que baraja el proyecto de reboot que dirigirá Denis Villeneuve.

Tom Francis: la gran sorpresa detrás del casting de James Bond

La exclusiva de Variety ha sorprendido en la industria y ha puesto el nombre de Tom Francis en el centro de todos los rumores de la franquicia de James Bond. Francis es británico, tiene 26 años y su reputación profesional bebe directamente del teatro por participar en obras como la adaptación de El crepúsculo de los dioses de Jamie Lloyd, por el que el actor logró un premio Oliver y estuvo nominado a un premio Tony.

Su primer papel en el cine le llegó en 2025, con un personaje casi anecdótico en Jay Kelly. Este año tiene pendiente el estreno de The Mosquito Bowl, un drama bélico deportivo sobre la II Guerra Mundial en el que compartirá pantalla con Bill Skarsgård, Nicholas Galitzine y Ray Nicholson.

El proceso de casting de 007 está siendo supervisado por Nina Gold, quien hace poco aseguró que el próximo Bon debía «desbordar y destilar atractivo sexual» y que debía ser lo suficientemente joven como para liderar 3 o 4 cintas en el inminente reinicio de la saga.

¿Cuándo conoceremos al elegido?

No hay una fecha exacta para el anuncio final del proceso de selección, pero teniendo en cuenta que Amazon MGM quiere estrenar el reboot en 2027, lo normal sería que tuviésemos un nombre antes de finalizar el presente año.

A pesar del hermetismo, se especula que un momento clave para la revelación podría ser el 5 octubre, el Día Mundial de James Bond.