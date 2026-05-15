Hoy en Prime Video, la nueva película de Timothée Chalamet perfecta para una tarde de cine y palomitas: 2 horas y media de puro drama

La ambición desmedida gana rápidamente enemigos y eso, Timothée Chalamet lo sabe mejor que nadie. A pesar de tener sólo 30 años, la estrella neoyorquina ha demostrado su versatilidad en todos los géneros del séptimo arte. Desde el drama familiar de Beautiful Boy (2018) a la épica de la ciencia ficción de Dune (2021). Desde el drama de época de Mujercitas (2019) a la sátira política de No mires arriba (2021). Para muchos es el mejor actor de su generación y su todavía incipiente filmografía así lo demuestra. Se ha puesto a las órdenes de Christopher Nolan, Greta Gerwig, Woody Allen, Luca Guadagnino y Wes Anderson y por si su semejante despliegue de registros dramáticos no fuese suficiente, también ha brillado en lo musical, cantando como Bob Dylan en A Complete Unknown (2024) y en Wonka (2023). Marcar una cima interpretativa siempre es complicado, pero para un servidor, Prime Video acaba de estrenar la mejor actuación de Chalamet: Marty Supreme.

La historia de este perdedor–cuya inspiración directa es el personaje real de Marty Reisman–funciona casi como un espejo metacinematográfico que retrata el último y mediático año del novio de Kylie Jenner. Ambos poseen un don innegable. Chalamet es un portento actoral y Marty Mauser, un prodigio del ping-pong. Aunque lo que más los acerca es la persecución incansable de sueños. El rol quiere ser el campeón mundial del tenis de mesa y su protagonista, lograr alzarse con la primera estatuilla dorada de su carrera. Los dos rozan la gloria, pero la realidad suele vencer en crueldad al terreno fílmico y de esta forma, el joven ídolo de Hollywood es quien más ha perdido en la reciente alfombra roja.

Con Marty Supreme, Chalamet afrontaba su tercera nominación al Oscar. La Asociación de Críticos de Chicago, los Critics Choice y los Globos de Oro habían erigido un aparente camino de rosas hacia la gloria final del circuito final de premios, pero al igual que su alter ego en la ficción, a la senda artística del actor todavía le quedan algunas sinuosas curvas hasta alcanzar la línea de meta. Por ahora, tendrá que conformarse con el respeto de la crítica y mirar con cierta distancia el Oscar de Michael B. Jordan por Los pecadores si quiere, como Marty, seguir «soñando a lo grande». Más allá de la derrota particular de la estrella, la cinta patinó en todas y cada una de sus 9 nominaciones, marchándose completamente de vacío ante la victoria general de Una batalla tras otra.

Prime Video estrena la mejor interpretación de Timothée Chalamet

Estrenada el pasado 8 de mayo en Prime Video, el filme protagonizado por Chalamet se ha convertido en un producto viral para la marca de streaming de Jeff Bezos. Marty Supreme es la película más vista de la plataforma por delante de otras opciones de grandes números, como La larga marcha o Ruta de escape.

La trama nos pone en la piel de Marty Mauser, un embaucador buscavidas que combina su trabajo en una tienda de zapatos con el sueño de su vida: ser el campeón mundial de ping-pong. Con un gran talento para la todavía incipiente disciplina en los años 50, Mauser será capaz de todo para conseguir su ambicioso objetivo, aunque para ello tenga que mentir, estafar o huir sin descanso de sus problemas.

Acompañando a Chalamet, el casting principal se completa con Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Abel Ferrara, Tyler the Creator y Fran Drescher, entre otros.

Cine dopamina: ‘Marty Supreme’ te dejará agotado

Con un montaje trepidante y unos diálogos que van de un lado a otro, como las propias bolas del tenis de mesa en una partida, este thriller deportivo es un título de pulso nervioso. Un laberinto de emociones hiperestimulado que podría dejar en tedio a cualquier producto configurado por un algoritmo.

El trabajo dirigido por Josh Safdie no hace prisioneros, llevando al límite la saturación de situaciones, giros e imprevistos: Marty Supreme es agotadora, brillante y tan genial como el carisma de su icónico antihéroe.