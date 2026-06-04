Uñas de gelatina: qué son y por qué se han convertido en la tendencia de moda este verano 2026

Las tendencias de belleza provenientes de Asia continúan marcando el rumbo de la industria estética global. Desde las rutinas de cuidado facial inspiradas en la cosmética coreana hasta los estilos de maquillaje más naturales y luminosos, el continente asiático se ha convertido en una referencia obligada para quienes buscan innovación. Un ejemplo las uñas de gelatina.

Esta temporada, una nueva propuesta llega para revolucionar el universo de la manicura. También conocidas como jelly nails, estas manicuras se destacan por su acabado translúcido, brillante y colorido, capaz de aportar un efecto fresco, juvenil y sofisticado al mismo tiempo. Polish Nail Studio asegura que «La mejor manera de crearlo en tus manos es con acrílico transparente o de colores vibrantes».

Cómo son las uñas de gelatina

Los tonos más populares suelen incluir rosas, naranjas, lilas, verdes, azules y rojos translúcidos, aunque actualmente existen múltiples variantes que incorporan acabados holográficos, efectos iridiscentes y detalles decorativos.

Su aspecto ligero y luminoso las convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una manicura llamativa sin recurrir a diseños excesivamente cargados. Su popularidad no deja de crecer en redes sociales y salones de belleza, convirtiéndose en una de las tendencias más solicitadas del momento.

¿Qué son las uñas de gelatina?

Son un estilo de manicura caracterizado por su apariencia semitransparente, similar a la textura visual de una gelatina o un caramelo translúcido. A diferencia de los esmaltes tradicionales de cobertura total, este diseño permite que la luz atraviese parcialmente el color, creando un efecto cristalino y brillante.

Las uñas de gelatina tienen sus raíces en Asia, particularmente en Corea del Sur y Japón, dos países reconocidos por su capacidad para transformar las tendencias de belleza en fenómenos globales. Su auge comenzó alrededor de mediados de la década de 2010, cuando los salones de manicura coreanos empezaron a experimentar con esmaltes translúcidos inspirados en caramelos, cristales de colores y elementos de la cultura pop.

Posteriormente, la tendencia se expandió a Japón, donde los artistas del nail art incorporaron detalles tridimensionales, aplicaciones brillantes y acabados más estilizados.

Las características de las uñas de gelatina

Acabado translúcido que permite el paso parcial de la luz.

Efecto brillante y cristalino.

Colores vibrantes pero ligeros visualmente.

Apariencia fresca y moderna.

Gran versatilidad para combinar con otros estilos de nail art.

Adaptables a uñas cortas y largas.

Aspecto veraniego y luminoso.

Posibilidad de incorporar elementos decorativos como glitter, perlas o pequeños cristales.

Funcionan tanto en diseños minimalistas como en propuestas más elaboradas.

Generan un efecto tridimensional gracias a la profundidad visual del color.

Ideas de diseño con uñas de gelatina

Una de las principales ventajas de esta tendencia es la enorme variedad de diseños que permite crear. Algunas opciones populares incluyen:

Efecto degradado

Se combinan diferentes intensidades del mismo color para crear una transición suave y moderna.

Jelly nails monocromáticas

Consisten en aplicar un único tono translúcido en todas las uñas. Son elegantes, fáciles de llevar y perfectas para quienes prefieren un estilo minimalista.

Uñas gelatina con glitter

La incorporación de partículas brillantes potencia el efecto cristalino y aporta un toque festivo.

Diseños inspirados en frutas

Fresas, cerezas, limones o naranjas son algunos de los motivos más populares dentro de esta tendencia, especialmente durante la primavera y el verano.

Jelly nails multicolor

Cada uña presenta un color translúcido diferente, generando un resultado alegre y llamativo.

Aplicaciones tridimensionales

Perlas, gemas, pequeñas flores o figuras transparentes añaden textura y personalidad al diseño.

Francesita jelly: uñas de gelatina

Una reinterpretación moderna de la clásica manicura francesa, utilizando puntas translúcidas en lugar de esmaltes opacos.

Consejos útiles para conservar tus uñas de gelatina