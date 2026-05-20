Maquillaje de primavera: el dúo perfecto para un look natural y luminoso que funciona todos los días

Las tendencias de primavera ya han dictaminado cuál va a ser el maquillaje que más vamos a ver esta temporada. No es un paso, ni un color, ni un producto, como puede pasar en otras ocasiones. Se trata de una combinación de labios y mejillas para un efecto glass que están triunfando entre las it girls. Básicamente se trata de un maquillaje que grita «me acabo de ir de vacaciones y por eso tengo las mejillas rosadas y este buen aspecto» y, por eso, no hay quien se haya podido resistir a caer en el combo. Tal y como buscamos en este momento del año, este maquillaje transmite una doble intención de verte con buena cara y querer irte de vacaciones.

Como ya ha pasado en más de una ocasión, para encontrar el origen de esta tendencia debemos mirar directamente a Hailey Bieber. Es un icono de la estética del clean look, incluso fue de las que interpretó este estilo en peinado y maquillaje al acudir a la última MET Gala. Y es a través de la cuenta de Rhode, la firma de maquillaje que lanzó oficialmente el 15 de junio de 2022, donde muestra cómo interpretar los maquillajes que ella se hace a diario.

Algo que hace que nos hayamos fijado en este maquillaje es el hecho de que sea una técnica perfecta para el día a día. En su día hablamos de la realidad detrás del clean look y todos los pasos que conlleva la rutina de skincare, los tratamientos estéticos que realmente dejan la piel en esas condiciones y, desde luego, no es que resaltar la sencillez del paso a paso de las rutinas de cuidado de la piel.

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Para el día a día no buscamos complicaciones en el look, sino dar con pasos reales que sí sean sencillos y dejen un buen resultado. Aquí es donde entra precisamente este maquillaje y sus ventajas.

La primera es que con este maquillaje reducimos a lo básico los puntos donde centrar el color: labios y mejillas. Evidentemente, antes ha sido preparada la piel, se han trabajado las cejas… pero para conseguir este efecto sólo necesitas dos pasos. En el caso de la empresaria e influencer, Hailey Bieber utiliza un colorete de bolsillo en crema de su propia firma que aplica directamente con la brocha a pequeños toquecitos, un delineador y un gloss De este modo consigue un acabado más integrado y difuminado y una técnica mucho más natural.

Aquí el siguiente punto a favor también es que son formatos fáciles de llevar a cualquier lado y que, por tanto, puedes incluirlos en el neceser y solucionar de forma sencilla un look dispuesto a entonar en un cambio de planes. Porque si algo tiene el buen tiempo es que nunca sabes cómo vas a terminar el día.

Cómo hacer este maquillaje en casa

Ya hemos dado un pequeño truco de cómo debes elegir los productos para hacer este look. El look se centra en una aplicación de color difuminada y en la parte alta de los pómulos, mezclando tonos rosa o baya cremosos y cálidos. Lo primero que debes hacer para conseguirlo es dar con un colorete fácil de difuminar, siendo nuestra recomendación y la elección de Hailey Bieber un colorete en crema que aplicarás a pequeños toques con una brocha compacta, aunque también puedes aplicarlo con pequeños toques con el dedo.

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Para que puedas tener el efecto buscado, toma un poco de producto con la brocha y aplica en la parte superior del pómulo y extiende hacia las sienes con pequeños toquecitos. El toque final es aplicar, siguiendo la misma técnica, un poco más de producto en la nariz. Busca que todo el producto que aplicas tenga la misma tonalidad y no te pases con la cantidad, ya que si no, el efecto conseguido pasará de ser sun kissed a sun punched.

Lo siguiente es centrarte en los labios. Aquí lo que deberás conseguir es coherencia cromática y un efecto jugoso extremo. Bieber suele aplicar su bálsamo labial Rhode Peptide Lip Treatment of Tint sobre unos labios ligeramente delineados, con un tono similar o idéntico al que ha aplicado en el colorete, asegurando así un efecto brillante desde las mejillas hasta los labios. Esta es una buena elección, como también lo son el número 17 del 3d hydra lipgloss de Kiko Milano o el Dior Addict Lip Glow Oil. Únicamente ten en cuenta dar con el gloss sin pigmentación o con la misma pigmentación que el labial que apliques para delinear los labios. No olvides que se trata de dar coherencia al conjunto, no de despuntar.