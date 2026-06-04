Los colores, formas y estilos de sandalias que dominarán el verano 2026

Con la llegada del calor, las sandalias vuelven a convertirse en las grandes protagonistas del armario. Son el calzado capaz de transformar cualquier look, desde un vestido ligero para una cena junto al mar hasta unos vaqueros relajados para recorrer la ciudad. Este verano, las tendencias apuestan por una mezcla de comodidad, sofisticación y personalidad, dejando atrás las reglas rígidas para dar paso a propuestas versátiles que se adaptan a diferentes estilos y ocasiones. Diseños minimalistas conviven con modelos llamativos, los tonos neutros comparten protagonismo con colores vibrantes y los tacones arquitectónicos encuentran su espacio junto a las suelas planas más cómodas. La clave está en elegir aquellas sandalias que mejor reflejen la personalidad de quien las lleva, sin renunciar al confort y a la estética que dominarán la temporada.

El regreso del minimalismo más elegante

Si hay una tendencia que sigue ganando fuerza verano tras verano es la de las sandalias minimalistas. Las tiras finas, las líneas depuradas y los diseños aparentemente sencillos vuelven a situarse entre los favoritos de las firmas de moda y de las prescriptoras de estilo.

Las sandalias de cuero en tonos neutros como el negro, el marrón chocolate, el beige o el blanco roto destacan por su capacidad para combinar con prácticamente cualquier prenda. Son modelos que funcionan tanto de día como de noche y que aportan una elegancia discreta que nunca pasa de moda.

Las propuestas de estética depurada también encuentran un gran aliado en firmas como Charles & Keith, que esta temporada apuesta por sandalias de líneas limpias, tiras finas y siluetas que prescinden de cualquier elemento superfluo. Modelos en negro, con delicados juegos de correas y acabados sobrios, reflejan perfectamente esa tendencia que reivindica la elegancia silenciosa.

Marrón chocolate: el color estrella

Aunque el negro continúa siendo un clásico imprescindible, el marrón chocolate se posiciona como el color más deseado de la temporada. Este tono, que ya triunfó durante los meses fríos, se traslada ahora a las sandalias para aportar calidez y sofisticación.

Su éxito radica en que resulta menos predecible que el negro y más fácil de combinar de lo que parece. Funciona especialmente bien con prendas blancas, tonos arena, denim claro y colores tierra.

Entre las propuestas que mejor representan esta tendencia destaca la sandalia Lucia Testa de mint&rose. Confeccionada en piel marrón chocolate y elaborada artesanalmente en España, combina tres tiras suaves que sujetan el pie con una silueta cómoda y contemporánea.

Formas escultóricas y diseños originales

Para quienes buscan algo diferente, las sandalias con formas arquitectónicas y detalles escultóricos serán una de las grandes tendencias. Tacones con diseños inesperados, tiras asimétricas, estructuras geométricas y acabados innovadores aportan personalidad al conjunto sin necesidad de recurrir a colores llamativos.

Estas propuestas responden a una creciente búsqueda de piezas especiales que permitan expresar individualidad y diferenciarse de las tendencias más masivas.

La búsqueda de diseños con identidad propia también se refleja en propuestas artesanales como la sandalia Arcila de Micuir. Su combinación de piel en tono cuero con detalles metalizados, las tachas decorativas y el trabajo manual de las tiras crean una pieza que va más allá de la clásica sandalia plana. El resultado es un modelo con carácter, capaz de aportar personalidad incluso a los estilismos más sencillos.

Las sandalias joya siguen brillando

Las propuestas más ornamentadas también tienen su espacio este verano. Las llamadas sandalias joya, decoradas con cristales, piedras, aplicaciones metálicas o detalles brillantes, se convierten en una de las opciones favoritas para elevar los estilismos más sencillos.

Lejos de reservarse únicamente para eventos especiales, ahora se combinan con prendas informales como pantalones de lino, vestidos camiseros o conjuntos de punto ligero.

Un ejemplo perfecto de esta tendencia son las sandalias Matuu de Gioseppo, que demuestran cómo un único detalle puede transformar por completo un diseño sencillo. Confeccionadas en piel y rematadas con una llamativa pieza metálica efecto joya en la parte frontal, aportan ese punto de sofisticación que convierte una sandalia plana en la protagonista del look.

Tacón sensato: comodidad sin renunciar al estilo

Las tendencias continúan demostrando que la comodidad ya no está reñida con la elegancia. Por eso, los tacones medios o sensatos vuelven a consolidarse como una de las opciones más populares.

Los diseños con alturas que oscilan entre los tres y los seis centímetros permiten estilizar la figura sin sacrificar el confort. Son perfectos para largas jornadas de trabajo, celebraciones al aire libre o escapadas urbanas.

Las cuñas de inspiración mediterránea también regresan con fuerza este verano, demostrando que ganar algunos centímetros de altura no tiene por qué implicar renunciar al confort. Un buen ejemplo es la sandalia de cuña de esparto de Mango, un diseño que combina la naturalidad de este material tan ligado a la temporada estival con una silueta elegante y fácil de llevar.

Plataformas renovadas

Las plataformas regresan una vez más, aunque lo hacen con una estética mucho más refinada que en temporadas anteriores. Atrás quedan los modelos excesivamente voluminosos para dar paso a diseños más equilibrados y versátiles.

Las versiones de inspiración setentera continúan siendo especialmente populares, combinando plataformas moderadas con materiales naturales como el yute, la rafia o el corcho.

Este regreso de las plataformas también se refleja en propuestas como las alpargatas Isaura de Toni Pons, un diseño que combina la esencia mediterránea con una estética relajada y actual. Elaboradas en algodón con acabado deshilachado y una cuña de yute de 6,5 centímetros, de los cuales 3 corresponden a la plataforma, representan a la perfección esa nueva generación de sandalias elevadas que priorizan tanto el estilo como la comodidad. Su tono tostado, además, encaja con la tendencia de los colores cálidos y naturales que dominarán el verano.

El auge de las sandalias planas sofisticadas

Las sandalias planas han dejado de ser una alternativa exclusivamente práctica para convertirse en auténticos objetos de deseo. Este verano destacan especialmente los modelos que incorporan detalles cuidados, materiales de calidad y acabados refinados.

La tendencia responde a una realidad evidente: cada vez buscamos prendas y accesorios capaces de acompañarnos durante todo el día. Las sandalias planas sofisticadas cumplen perfectamente esa función, permitiendo mantener una imagen elegante sin esfuerzo.