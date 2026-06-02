Tendencias en Glovo 2026: «Se venden 24 gafas de sol al día y el producto más vendido es la máscara de pestañas»

Las tendencias ya no viven únicamente en las pasarelas, en los tableros de Pinterest o en los vídeos virales de TikTok. Ahora forman parte de una nueva forma de consumir marcada por la inmediatez. Un vestido lencero visto en redes sociales, un blush viral agotado en media ciudad, una cafetera de especialidad para recrear la experiencia de una coffee shop o unos pendientes para un regalo de última hora pueden llegar a casa en cuestión de minutos. Esa es precisamente la fotografía que dibuja Glovo con su creciente apuesta lifestyle, una categoría que engloba moda, belleza, decoración y joyería y que no deja de ganar peso dentro de la plataforma. Sólo en lo que va de 2026, la sección de tiendas y regalos ha crecido un 20% respecto al año anterior, confirmando que las nuevas generaciones entienden las compras de una manera completamente diferente.

El auge del consumo inmediato

Durante la presentación de las últimas tendencias de la plataforma, Gabriela Hernanz, responsable de Glovo Madrid, explicó cómo está evolucionando el negocio más allá de la comida a domicilio. «Nuestra visión es convertirnos en el centro comercial más grande del mundo a la altura de tu bolsillo», afirmó. Una declaración que resume perfectamente el objetivo de la compañía: que cualquier producto que el usuario necesite pueda llegar a su casa en apenas media hora.

La evolución está siendo notable. «Tenemos más de 500 marcas, convirtiéndonos efectivamente en ese centro comercial más grande de España en tu bolsillo y en tu móvil», explicó. Según sus datos, son ya más de 2,5 millones de personas las que utilizan la aplicación cada mes y una parte cada vez más importante de ellas recurre a categorías alejadas de la restauración.

La generación Z está desempeñando un papel fundamental en esta transformación. «Vemos que su penetración es muchísimo más alta, que no quieren interactuar tantísimo con seres humanos, entonces prefieren pedir a través de una app y se sienten mucho más cómodos pidiéndolo a su casa porque es como su zona de confort», señaló.

Los datos reflejan este cambio de hábitos. Se venden unas 24 gafas de sol al día a través de la aplicación; el producto estrella en belleza sigue siendo la máscara de pestañas y el pedido más elevado realizado en esta categoría alcanzó los 1.100 euros.

Moda: el regreso de los noventa y la comodidad elevada

Para analizar las tendencias que dominarán los próximos meses, Glovo contó con la participación de Gigi Vives, una de las creadoras de contenido lifestyle más influyentes del panorama nacional.

«Vivimos en la era de las tendencias, en la era de los productos virales y ha cambiado la manera en la que consumimos y compartimos esas necesidades o wishlist de productos», explicó. Para ella, la gran revolución está en la velocidad con la que una inspiración se convierte en compra. «Puedes ver un producto viral por la mañana en TikTok y por la noche tenerlo ya en casa».

En moda, el verano estará marcado por la convivencia entre el minimalismo sofisticado y ciertas referencias noventeras. El estilo lencero continúa ganando protagonismo y deja de estar reservado al ámbito íntimo para conquistar el street style.

El animal print tampoco desaparece. «El leopardo es ese timeless print que a todo el mundo le encanta. Da igual la época del año», aseguró la influencer, que destacó especialmente el auge del estampado cebra.

La influencia de figuras como Carolyn Bessette-Kennedy sigue siendo evidente. «Ha generado esta tendencia superminimalista, muy neoyorquina», explicó. Una estética basada en prendas sencillas que encuentran su fuerza en accesorios cuidadosamente seleccionados.

Y si hay un ganador absoluto esta temporada, ese es el calzado plano. «Ya no se lleva el tacón. La gente quiere ir cómoda y creo que también puedes elevar mucho un look con un zapato plano igualmente», señaló.

El hogar se convierte en el nuevo lugar de encuentro

La decoración vive uno de sus momentos más interesantes. Tras años en los que la casa se entendía principalmente como un espacio funcional, ahora se ha transformado en escenario de encuentros, cenas improvisadas y momentos compartidos.

«Desde el confinamiento nos gusta mucho más hacer planes en casa», explicó Gigi. «Ya no sólo pides la comida, sino que además pides cuatro cositas para que quede mono y lo montas un poco como Pinterest».

La estética escandinava sigue dominando los interiores gracias a su combinación de líneas limpias, materiales naturales y ambientes acogedores. Pero junto a ella aparece otro fenómeno con enorme crecimiento: la llamada coffee culture. «Se ha puesto muy de moda este concepto de crear tu café de especialidad desde casa. Ya no tienes que ir necesariamente a la cafetería de turno».

También cobra fuerza la tendencia bautizada como baby boom, impulsada por una generación que busca estar preparada para cualquier ocasión. «Tu amiga se pone de parto y tienes que ir al hospital a llevarle un detallito al bebé. En Glovo tienes un montón de opciones», comentó.

‘Glow’, ‘blush’ y bienestar: así es la nueva belleza

Si hay una categoría especialmente vinculada a los fenómenos virales, esa es la belleza. Los productos se popularizan a golpe de TikTok y los consumidores quieren acceder a ellos prácticamente en tiempo real.

Una de las tendencias más visibles es el llamado blush blindness, esa obsesión colectiva por las mejillas sonrojadas que ha inundado redes sociales y tutoriales de maquillaje.

La piel luminosa continúa siendo otro de los grandes objetivos beauty. «Antes queríamos estar más morenas y ahora queremos estar glowy, con ese aspecto más sano», afirmó.

La suplementación y la belleza holística completan esta nueva visión del bienestar. «Está muy de moda cuidarse desde dentro», aseguró.

Joyería: piezas con significado y sin reglas

La incorporación de la joyería es una de las últimas novedades dentro del universo lifestyle de Glovo. Y todo apunta a que será una de las categorías con mayor recorrido.

Las tendencias apuntan hacia una sofisticación relajada donde predominan las piezas pequeñas y atemporales.

La personalización también vive un momento dorado. Collares con iniciales, nombres o símbolos especiales se han convertido en algunos de los accesorios más deseados.

Además, desaparecen las antiguas normas estilísticas. «Ya no está de moda sólo llevar plateado o solo llevar oro. Mezclar es supertendencia», aseguró.

Una filosofía que resume perfectamente el momento actual de la moda y el consumo: menos reglas, más personalidad y, sobre todo, acceso inmediato a cualquier tendencia que despierte el interés del consumidor.