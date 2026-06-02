El remake de ‘Rescate en Nueva York’ ya tiene director: Zack Snyder es el elegido para liderar el regreso de Snake Plissken

Zack Snyder no pasa por el mejor momento de su carrera. Tras ser expulsado de las adaptaciones superheroicas de DC y que recientemente Netflix le haya cerrado el grifo de sus futuros proyectos colaborativos, el director quiere desvincularse de la sobrecarga excesiva de CGI (efectos generados por ordenador) de sus últimas películas. Este año tiene pendiente el estreno del drama bélico The Last Photograph, aunque el futuro largometraje que podría relanzar su filmografía es en realidad un remake. El realizador estadounidense será el encargado de liderar la actualización de un clásico de los 80: Rescate en Nueva York.

La idea de tener a Snyder dirigiendo un remake es estimulante para cualquiera que conozca un poco su obra. El cineasta norteamericano ha mostrado siempre su mejor versión cuando ha adaptado materiales preexistentes. 300 (2006) y Watchmen (2009) son un buen ejemplo y, si nos remontamos un poco antes, encontramos la que es para muchos su largometraje insignia. El amanecer de los muertos (2004), precisamente, otra revisión de un clásico del cine de culto. Según llegan las primeras informaciones de los medios estadounidenses, la reactivación de Rescate en Nueva York se encuentra en una fase de desarrollo temprana y se lanzará al mercado en las próximas semanas con la intención de que esta no sea un producto de estreno limitado al streaming. La idea es que la modernización del trabajo de Carpenter pase por los cines.

Zack Snyder dirigirá la nueva versión de ‘Rescate en Nueva York’

Los derechos de la propiedad intelectual pertenecen al propio Carpenter y a StudioCanal, mientras que en el lado ejecutivo, Andrew Rona y Alex Heineman producirán la cinta para su sello, The Picture Company. Snyder también ejercerá como productor a través de su compañía Stone Quarry y sus asociados, Deborah Snyder y Wesley Coller.

THR fue la primera en informar de una noticia en la que, según se cuenta, Snyder estaría intentando llevar la historia a un punto más crudo y realista, utilizando una buena cantidad de efectos prácticos, tal y como ya hizo en la propia El amanecer de los muertos. Desde luego, separarse de la saturación de pantallas verdes presenciada en las recientes Ejército de los muertos (2021) y la dilogía Rebel Moon es lo mejor que el director puede hacer con su carrera.

¿De qué trata este thriller de ciencia ficción postapocalíptico?

La película original de 1981 estuvo ambientada en un futuro en el que toda Manhattan se había convertido en una prisión de máxima seguridad. Allí, tras un accidente, el Presidente de los Estados Unidos aterriza forzosamente y el gobierno envía a un antiguo héroe militar reconvertido en forajido: Snake Plissken (Kurt Russell).

La cinta tuvo una secuela menor titulada 2013: Rescate en L.A. Durante años, Hollywood ha intentado hacer un remake de Rescate en Nueva York sin éxito, aunque ahora el proyecto está más cerca que nunca de volverse una realidad. ¿Quién podría ser el nuevo protagonista? Los fans de la original tienen claro que el hijo de Kurt Russell, Wyatt Russell (Thunderbolts), debería ser quien se coloque el característico parche para ser el siguiente Plissken.