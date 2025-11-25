Netflix rompe con Zack Snyder: el estudio cancela el último proyecto que tenía con el director de ‘300’

Tras su periplo por Warner y DC, el director de Watchmen y 300 encontró en la «gran N roja» un espacio en el que plasmar con total libertad creativa todas sus superproducciones. Sin embargo y tras concatenar varios fracasos comerciales, Netflix ha decidido poner punto y final a su relación con Zack Snyder: el sello ha cancelado su última película, dejando nuevamente todo un universo de ambiciosas producciones sin finalizar.

El desdén autoral del director norteamericano ha creado una fuerte división entre la crítica y una legión de fans que todavía busca la restauración de su ecosistema de superhéroes. Sí, aunque pueda parecer algo anecdótico, los largometrajes de El hombre de acero, Batman vs. Superman o su montaje de La liga de la justicia poseen su legión de acólitos, detractores de todo lo que actualmente están generando James Gunn y su equipo con el cosmos de personajes de Detective Cómics. Así y tras sus problemas con el sello que actualmente podría terminar comprando la empresa que lidera Ted Sarandos, Netflix apostó fuerte por Zack Snyder en 2021. Creando juntos Ejército de los muertos, El ejército de los ladrones, Rebel Moon: La niña del fuego, Rebel Moon: La guerra que deja marcas y sorprendentemente, el montaje del director de estas dos últimas. Por último, el pasado 2024 estrenó la serie de animación El ocaso de los dioses. Pero ahora, tras toda esta inversión millonaria de proyectos que no han contentado ni al estudio ni a los suscriptores, la marca fundada por Reed Hastings Marc Randolph dice adiós a su asociación con Snyder.

Netflix cancela su última producción con Zack Snyder

Los amantes de la visión cinematográfica del director tuvieron en el espacio del streaming esa oportunidad que Snyder confesó no haber tenido con DC. Y aún con todo, el desembolso millonario de sus producciones no ha estado a la altura de unas visualizaciones que deberían estar de algún modo, dentro del top 10 de películas más vistas de la plataforma. Entre otras cosas porque El ejercito de muertos costó 90 millones de dólares y los dos largometrajes de Rebel Moon, le supusieron a la productora otros 166 millones de financiación de inane compensación crítica o popular.

Netflix se ha cansado de Snyder, cancelando en última estancia tanto la segunda temporada de El ocaso de los dioses como su proyecto de acción que iba a seguir a varios policías de Los Ángeles y cuyo presupuesto rondaba los 100 millones de dólares.

‘Rebel Moon’ socavó la confianza de Netflix

Según cuentan desde Forbes, el motivo principal de la ruptura de relaciones entre Netflix y Zack Snyder se encuentra en el rendimiento exiguo de la dilogía de Rebel Moon dentro de la plataforma. Una producción que ha terminado de socavar confianza en el director, cerrando de paso este idilio de un lustro.

No obstante, Snyder está desarrollando ya su próxima película ajena al terminal. The Last Photograph será un drama bélico protagonizado por Stuart Martin y Fra Fee que llegará a los cines en algún momento de 2026.