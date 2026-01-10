‘La asistenta’ ya prepara su secuela: el thriller de Sydney Sweeney ha sido un éxito de taquilla

Corría el riesgo de ser un traspié más en su carrera comercial, pero finalmente La asistenta ha llevado de nuevo a Sydney Sweeney al éxito en la cartelera internacional. Tanto como para confirmar, tras pocas semanas desde su estreno, el desarrollo de una secuela que seguirá adaptando la popular saga de novelas superventas de Freida McFadden. La propia Lionsgate confirmó el pasado martes la noticia, en una continuación que llegaría a los cines el próximo 2027. Y sí, todo apunta a que la producción terminará confluyendo en una saga que podría adaptar su tercera novela, La asistenta te vigila, e incluso el spin-off, La boda de la asistenta.

Según afirma el estudio en un comunicado de prensa, La asistenta ha recaudado «más de 75 millones de dólares a nivel nacional en sus primeros 17 días y 133 millones a nivel mundial», apoyándose cómo no, en la presencia estrella de sus figuras protagonistas; Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Un triunfo que todavía crecerá más ya que en ciertos mercados, como es por ejemplo la cartelera española, el título de dirigido por Paul Feig acaba de estrenarse en salas. En el patio de butacas, la estrella nominada al Emmy llevaba una racha negativa de proyecto deficitarios para el box office. Desde Madame Web a Edén, hasta llegar a Christy, un biopic deportivo que poseía ciertas ínfulas de ser considerada para los Oscar. Dicha tendencia ha cambiado de golpe, generándole ahora una posición líder en una franquicia con la que seguirá deleitando a sus fans y ejerciendo como una de las actrices llamadas a liderar a toda una nueva generación de Hollywood.

‘La asistenta 2’: Sydney Sweeney regresa a su papel

En su nota de prensa, Lionsgate explicó que La asistenta 2 (cuyo título oficial es El secreto de la asistenta) lleva en realidad en desarrollo desde los últimos meses, contando con el regreso de la guionista Rebecca Sonnenshine, el equipo de productores ejecutivos, Feig tras las cámaras y Sydney Sweeney y Michele Morrone en el elenco.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, fue uno de los primeros en confirmar el desarrollo del seguimiento:

«Tanto la taquilla mundial como la efusividad de las redes sociales demuestran que el público ha respondido con fuerza, y de forma evidente a la experiencia única y verdaderamente cinematográfica de La asistente y quiere saber qué sucederá después». El apoyo de Fogelson es total, asegurando que desde lionsgate creyeron en estas historias «desde el principio». «El secreto de la asistenta es otro libro de la serie de Freida que ha cautivado a lectores de todo el mundo, y estamos deseando convertirlo en una experiencia cinematográfica igualmente emocionante», terminaba de explicar el directivo de la major.

La nueva sensación literaria

La serie de libros de La asistenta han vendido más de 12 millones de ejemplares entre todas sus entregas. Sin entrar en spoilers, la segunda novela de la trilogía sigue a Millie tras poner fin a su relación con la familia Winchester, aceptando un nuevo trabajo.

La asistenta llegó a la cartelera española el pasado 1 de enero y todavía está disponible en las salas.