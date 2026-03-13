No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 12 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 792 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Curro ha querido poner al día a Manuel, haciéndole saber que Ciro gestiona la finca y trata mal a todos los allí presentes, incluida su esposa. Como regalo, el heredero ofrece a Curro y Ángela una estancia en un balneario para evitar al Capitán de la Mata.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo, para sorpresa de todos, Ángela consigue el permiso de Leocadia para marcharse con Curro. Martina avanza en su proyecto para el Patronato, recopilando historias de lo más emotivas de Petra. A pesar de todo, cuando se encontraba ensayando su presentación con Jacobo, este no tarda en criticarla duramente, dejándola completamente destrozada y desolada. Manuel pide perdón a Julieta por su esquiva actitud y ella termina aceptando sus disculpas. La Guardia Civil llega a palacio con noticias para Santos sobre su madre, mientras que Cristóbal y Teresa acaban sincerándose sobre sus sentimientos. No solamente se reconcilian, sino que se besan sin saber que Leocadia está presenciando la escena.

¿Qué sucede en el capítulo 793 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 13 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, tras descubrir a Teresa y Cristóbal besándose, Leocadia exige a Alonso que los despida. Teresa reconoce a Pía su gran secreto, y es que no está casada, puesto que Marcelo es su hermano y no su marido.

Por si fuera poco, Santos comunica al servicio que la Guardia Civil ha confirmado que su madre fue asesinada durante un robo. La presentación de Martina logra conmover a Adriano y Vera, quienes optan por animarla a ignorar todas y cada una de las críticas de Jacobo. Curro y Ángela disfrutan al máximo del balneario, mientras Manuel y Ciro tienen un tenso enfrentamiento por Julieta y Curro.

Samuel, por su parte, ha dado el paso de confesar a Carlo su amor pasado por María Fernández con la firme intención de disipar, de una vez por todas, sus celos. Contra todo pronóstico, Ricardo regresa a palacio y lo hace para reencontrarse con su hijo Santos tras lo ocurrido con su madre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.