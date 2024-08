Zack Snyder está cansado de los efectos digitales y quiere volver a hacer un cine «algo más pequeño»

Si en la actualidad existe un cineasta que abuse de los efectos digitales ese es Zack Snyder. Y es que desde que comenzase a adaptar el mundo de las viñetas al celuloide, el repudiado ex director de DC no ha parado de supeditar cualquier nueva historia a la espectacularidad ofrecida por el CGI y las pantallas verdes. Una realidad que se comprueba únicamente echando un vistazo a una filmografía que ha ido in crescendo en ese sentido, hasta llegar a la malograda Rebel Moon, la cual obtuvo recientemente el estreno del director’s cut en Netflix. No obstante, esto podría cambiar en la futura agenda fílmica del realizador, pues como él mismo ha revelado está algo cansado de los efectos digitales en sus proyectos.

Durante dos décadas, el trabajo de Snyder ha ido tejiéndose en torno al desarrollo tecnológico del CGI. Desde 300, pasando por El hombre de acero, hasta llegar a Ejército de muertos. Esta última, precisamente supuso su regreso a un género que le vio brillar en su ópera prima, el remake de Amanecer de los muertos. Su debut en el celuloide ha sido hasta ahora, la realización que menos efectos digitales ha necesitado, siendo un recuerdo sobre una forma de trabajar que el autor norteamericano echa de menos en su trabajo. Un detonante activado seguramente por la carga tecnológica de las dos entregas de su última ópera espacial, la cual nació de una idea descartada para un proyecto de Star Wars. A pesar de todo, a Snyder le siguen encantado estos fuegos artificiales tan arraigados a la idiosincrasia del blockbuster, pero la saturación y las largas esperas en la postproducción parecen haber hecho mella tras tantos años en la paciencia del responsable de Watchmen.

¿Una futura reconciliación con Warner?

En la entrevista, Snyder habló de su desinterés creciente por la tecnología. Aun cuando en el futuro tiene agenciada una serie precuela de 300 para Max. Un regreso a la colaboración con Warner, sello con el que no trabaja desde 2021, cuando firmó el montaje del director de La Liga de la Justicia. Simplemente con echar un vistazo a los making off de estas producciones y observar como todo el entorno de los intérpretes está rodeado por pantallas verdes, uno puede intuir lo agotador que puede llegar a ser trabajar sobre algo tan abstracto y poco natural por mucho que esté mas que acostumbrado como profesional de la industria.

Por el momento, se desconoce qué futuro le depara a Snyder más allá de la serie que contará los acontecimientos anteriores a la batalla de las Termópilas, pero tras ese reencuentro amistoso con el estudio podríamos estar hablando de un reencuentro de largo recorrido con la empresa que dirige David Zaslav. Sin embargo…¿le interesa a la Warner un Snyder comedido en los efectos digitales? Snyder transmitía así sus sensaciones con dicha saturación.

«En este momento estoy un poco agotado en el mundo de los efectos visuales. Me encanta, no me malinterpreten. Soy un gran fanático, pero me encantaría hacer algo un poco más orgánico», le contaba el director a THR. Por otro lado, Snyder también aseguró que no pensó en la futura colaboración con Warner como si estos tratasen de volver a ganarse su favor: «No lo pensé en esos términos. Estábamos emocionados, y ellos parecían emocionados de trabajar en lo que todos consideraríamos una propiedad intelectual clásica en este momento. Es un concepto de transmisión divertido que creo que a todo el mundo le gusta, pero no creo que sea una especie de…Me gustan esos tipos de allí. Todo es genial».

El futuro de Zack Snyder

En dicha entrevista con The Hollywood Reporter, el realizador no podía todavía explicar hacia dónde se dirigirán sus próximas historias. Eso sí, las calificó como proyectos «muy reales»: «Tengo algunas cosas en las que estoy trabajando ahora mismo. Son todas muy reales. No se trata de hablar de desarrollo, pero son muy reales. Así que pronto haremos un anuncio sobre lo que haré a continuación».

Las dos partes de Rebel Moon (La niña del fuego y La guerrera que deja marcas) están disponibles en Netflix. A pesar de tener una amplia legión de fans, lo cierto es que el de Green Bay no tiene el beneplácito de la crítica desde que en 2009 estrenó Watchmen.