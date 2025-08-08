Ter Stegen recupera la capitanía del Barcelona tras permitir que manden su informe médico a la Liga

Marc-André ter Stegen recupera la capitanía del Barcelona después de firmar la autorización para que el club pase el informe de su lesión a la Liga. Horas después del comunicado del portero, se le ha retirado el expediente disciplinario y se le ha devuelto el brazalete. El alemán ha puesto fin a la guerra cediendo a la presión del conjunto azulgrana, poniéndose a disposición de la directiva para firmar la autorización que les permita tramitar el parte médico ante la patronal, que ahora tendrá que valorar si su baja es de larga duración o no. En caso afirmativo, se liberará el 80% del salario del meta, necesario para poder inscribir a Joan García.

«El FC Barcelona informa que el jugador Marc-André ter Stegen ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del Club tramiten en LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica. Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato», informa el comunicado publicado por el club en la noche del viernes.

Ter Stegen explicaba su versión de los hechos este viernes y, más allá de eso, afirmaba que mostraba su total colaboración con el club. De esta manera, accedía a las pretensiones de la directiva de Joan Laporta para que firme la autorización que permita al club poner su informe médico a disposición de la Liga, algo fundamental para que le reconozcan la baja por su operación de la espalda como de larga duración y les permitan inscribir a Joan García.

Ahora, el club se encuentra en espera de que en los próximos días, la comisión médica de la patronal de Tebas decida si la lesión de Ter Stegen se prolongará o no por cuatro meses o más. Cabe recordar que el portero, en un primer momento, habló de tres. En caso de que sea un mínimo de cuatro, se considerará de larga duración, por lo que se liberaría el 80% de su ficha para inscribir a otro portero.

De esa forma, el club pondrá fin a sus problemas con Joan García. Fichado hace casi dos meses, el Barça aún no ha liberado el suficiente espacio salarial para dar de alta en la Liga a su jugador. Por tanto, no podría jugar en el campeonato, ni en cualquier otra competición, al no tener ficha federativa. Un problema que estuvo a punto de darse la temporada pasada con Dani Olmo y Pau Víctor, hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez acudió al rescate.

Este verano todo apunta a que será Ter Stegen quien les salve. Todo, a pesar de que la intención del club es la de desprenderse del alemán, contra el que ha habido una campaña de desprestigio brutal desde la pasada temporada. Gracias al favor que les ha hecho el meta germano, ahora le devuelven la capitanía que le habían retirado como medida de presión. Recupera el brazalete con efecto inmediato, por lo que será quien dé el discurso del Gamper ante la afición.