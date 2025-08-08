El enigmático mensaje del Barça a Joan García que pone en duda su inscripción

La cuenta oficial del Barcelona ha publicado en la tarde del viernes un mensaje de apoyo a Joan García. El portero catalán, que abandonó al Espanyol para fichar por el eterno rival, todavía no ha sido inscrito para poder jugar con la entidad azulgrana y falta poco más de una semana para que se inicie la Liga. «Te queremos, Joan», fue el escueto escrito que dedicaron en redes sociales al portero.

Se desconoce si Joan García está pasando un mal momento anímico, pero es evidente que entre los futbolistas del Barcelona no inscritos está instaurada una situación de ansiedad porque por el momento tienen prohibido ejercer su profesión al no tener ficha. El club está registrando movimientos en las últimas horas en busca de generar masa salarial con la sorprendente salida de Íñigo Martínez.

Pese a haber jugado en la gira asiática tres partidos amistosos no está claro que Joan García vaya a llegar a tiempo para poder jugar contra el Mallorca el próximo 16 de agosto. Existen muchas incógnitas en la economía del Barcelona y todavía no está descartada otra salida de un jugador de peso para hacer espacio para que puedan jugar el nuevo portero culé.

Hasta ahora, el nombre elegido había sido un Marc Andre Ter Stegen que se niega a perder su ficha como jugador azulgrana, pese a que ya le han retirado la capitanía y hasta su dorsal en las últimas horas. El alemán no va a ceder a la presión porque quiere jugar y demostrar que puede ser el portero titular de su selección en el próximo Mundial de Estados Unidos.

El Barça contaba con poder tener el 80% de la ficha del portero para inscribir a Joan García y Marcus Rashford, pero su negativa está condicionando todos los planes culés y generando una situación de incertidumbre en sus compañeros. Veremos si la directiva culé no da el siguiente paso que sería definitivo a través de un despido de Ter Stegen, quien tiene contrato hasta 2028 y una enorme cantidad de millones que cobrar.

El ex capitán, mientras tanto, contempla desde su casa cómo el club para el que ha defendido su camiseta durante más de una década dedica palabras de cariño a su sucesor Joan García. Ese «te queremos» no es fruto de la casualidad.