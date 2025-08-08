Ter Stegen cede a la presión: permitirá que el Barcelona use su lesión para inscribir a Joan García

Marc-André ter Stegen ha cedido ante la presión del Barcelona y, finalmente, colaborará para que el club intente inscribir a Joan García gracias a su baja. En un comunicado extenso, el alemán ha dado su versión de lo sucedido en los últimos días, ha declarado su amor al club y ha señalado que está «plenamente dispuesto a colaborar» con la directiva «para resolver este asunto» y a «facilitar la autorización» que permita al Barça mandar su informe médico a la Liga para que valoren si su baja es o no de larga duración.

El portero ha dado explicaciones sobre el escándalo en el que se ha visto envuelto en los últimos días. Ha recalcado su intención de continuar en el club y, además, ha dejado claro que accederá a que el club dé parte a la Liga sobre su lesión, para que examinen si el tiempo de recuperación superará los cuatro meses. Esto último es fundamental para que se pueda desbloquear el 80% de su salario y, así, poder inscribir a Joan García.

El futbolista se operó de la espalda y, antes de hacerlo, afirmó que estaría de baja unos «tres meses». Ahora, ha aclarado que era «el plazo mínimo de recuperación», algo que le dijeron «expertos más reputados y siempre en coordinación» con el Barcelona. Después de eso, se negó a firmar la autorización para que el club mandase el informe a la comisión médica de la Liga y que valorasen si era cierto que iba a estar tres meses fuera o si podría estar más tiempo.

Ahora, Ter Stegen ha dicho que colaborará con la directiva y que facilitará «la autorización requerida» para que la Liga pueda valorar su lesión. En caso de que ésta sea de un mínimo de cuatro meses, el Barcelona podría utilizar el 80% de su ficha para inscribir a otro portero, que sería Joan García.

Tras este comunicado de Ter Stegen, la pelota quedará en el tejado de la patronal. Si el gabinete de médicos del organismo que dirige Tebas confirma que la lesión del portero no será superior a cuatro meses, el Barcelona tendrá que seguir ingeniándoselas para intentar inscribir al ex guardameta del Espanyol. De lo contrario, se les facilitaría mucho su inscripción, ya que el alemán es uno de los mejores pagados de la plantilla y contarían con el 80% de su sueldo para dar de alta a su nuevo fichaje.

Comunicado de Ter Stegen

Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir.

En las últimas semanas, se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello, siento que es necesario expresar mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad.

La decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el Club, siempre con la intención de priorizar mi salud y mi carrera deportiva a largo plazo, objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos. Además, anuncié públicamente el plazo de recuperación mínimo que necesitaría, el cual me fue comunicado por los expertos más reputados y siempre en coordinación con el Club.

También me gustaría dejar claro -a raíz de ciertas especulaciones- que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del Club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros a los que respeto profundamente y con quienes estoy deseando compartir vestuario durante muchas temporadas. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta.

A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total.

Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confió en que a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de for ma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del Club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida.

Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: os quiero, culers!