Oficial: el Barça le quita el brazalete de capitán a Ter Stegen y se lo entrega a Araujo

La guerra continúa. El Barcelona ha anunciado que le quita la capitanía a Ter Stegen. El alemán era, desde la temporada pasada tras la marcha de Sergi Roberto, el primer capitán del equipo, pero eso se acabó. Después de que el jugador se niegue a firmar el informe médico y de que el club le haya expedientado, han decidido «de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico» que le retiran «temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol»

«El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo», dice el comunicado.