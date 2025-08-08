Extinguido el incendio declarado en la mezquita de Córdoba

El incendio declarado este viernes en una capilla lateral de la mezquita de Córdoba ya ha sido extinguido, según ha trasladado a los periodistas el portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez.

El fuego, que comenzó sobre las 21:15 horas, se originó por causas que aún se desconocen en una capilla situada junto a la del Espíritu Santo, que se estaba utilizando como almacén y en la que se guardaban sillas y una una máquina de limpieza, según ha detallado el portavoz.

Los primeros indicios apuntan a que el fuego ha sido fortuito, fruto de la combustión de una máquina barredora que salió en llamas de la zona del Patio de los Naranjos. En cualquier caso, desde el Cabildo están a la espera de que los técnicos «puedan dar más datos sobre el origen» de las llamas, que han provocado una intensa humareda.

El fuego se ha extendido rápidamente desde el interior hasta las cubiertas del templo y tres dotaciones de bomberos se han desplazado de inmediato hasta el monumento, Patrimonio de la Humanidad, para tratar de contener las llamas.

Sobre las 22:00 horas, menos de una hora después de desatarse el fuego, fuentes del Cabildo Catedral informaban de que el fuego estaba ya «acotado» y se encontraba ya en proceso de «extinción».

Tercer incendio en su milenaria historia

El incendio que está afectando este viernes a la mezquita de Córdoba es el tercero que sufre el templo en su milenaria historia. Anteriormente sólo se ha registrado dos de los que se tenga constancia: el primero en 1910 y el segundo en 2001.

El 29 de mayo de 1910, la mezquita de Córdoba se vio envuelta en llamas por primera vez. El incendio fue provocado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo.

El segundo tuvo lugar 5 de julio de 2001. Un fuego en las dependencias del archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5.000 almacenados. Las causas se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa del sol en una sala sin refrigeración y con temperaturas muy altas.

La mezquita de Córdoba es uno de los monumentos más emblemáticos de España y un referente mundial del arte islámico. Construida en el siglo VIII como mezquita omeya, fue transformada en catedral cristiana en el siglo XIII tras la Reconquista.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, es un símbolo del legado andalusí y uno de los destinos turísticos más visitados de Andalucía. Su valor cultural, artístico y religioso la convierte en una pieza clave del patrimonio universal.