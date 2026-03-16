Dreame se convierte en líder europeo de robots aspiradores en 2025

Dreame se ha posicionado como líder en el competitivo mercado europeo de robots aspiradoras por volumen de unidades vendidas en 2025. El informe 2025 Q4 Worldwide Smart Home Device Tracker de la agencia global de investigación de mercados IDC ha señalado que Dreame consiguió el 27,6% del mercado de Europa en 2025. Este logro se produce tras el crecimiento interanual del 139% en los ingresos de la compañía en Europa entre enero y julio de 2025, lo que pone de manifiesto una trayectoria de crecimiento acelerado y constante en la región.

“Ser los primeros en Europa refleja la fuerte competitividad de nuestros productos y la confianza que hemos ganado de los consumidores en toda la región”, afirma Sean Chen, director general de Dreame WEU. “Estamos profundamente agradecidos por este reconocimiento. Este logro refuerza nuestra estrategia principal —la innovación centrada en el usuario— para comprender sus necesidades y satisfacerlas a través de tecnología punta.”

Innovación centrada en el producto, ingeniería pensada para cada hogar

Este enfoque en el producto se refleja en nuestros lanzamientos más icónicos. El Dreame X50 Ultra Complete, presentado en enero de 2025, es capaz de superar obstáculos de hasta 6 cm de altura y limpiar eficazmente bajo muebles con un hueco mínimo de 10 cm, gracias a sus tecnologías ProLeap™ y navegación VersaLift™. Para un mantenimiento sin complicaciones, el sistema HyperStream™ DuoBrush evita los enredos de pelo, mientras que el AceClean Dryboard™ permite la limpieza y el secado totalmente automáticos de las mopas.

Durante IFA Berlín, Dreame presentó el Aqua10 Ultra Roller Complete, un modelo que integra tecnología de renovación de mopas en tiempo real. Su sistema AquaRoll™ Roller Mop se limpia automáticamente con agua fresca mientras gira, y la exclusiva tecnología FluffRoll™ que levanta polvo y elimina manchas difíciles, incluso en áreas complicadas, manteniendo una suavidad y flexibilidad óptimas. Para proteger las alfombras, el AutoSeal™ Roller Guard se cierra de forma automática sobre la mopa cuando el dispositivo detecta superficies alfombradas.

Además de sus modelos premium, Dreame cuenta con una amplia gama de productos diseñada para adaptarse a distintas necesidades y presupuestos. La versatilidad de sus soluciones y el alto rendimiento de sus dispositivos son el resultado de una fuerte apuesta por la innovación. Con el 60 % de su plantilla dedicada a I+D y un portafolio de más de 6.300 patentes activas, Dreame ofrece de forma constante tecnologías avanzadas que dan respuesta a los retos reales de los hogares europeos modernos.

Conectando hogares en toda Europa: la red integrada de Dreame

Dreame se ha enfocado en construir conexiones sólidas y duraderas con sus usuarios desde su creación. Durante los últimos ocho años, Dreame ha construido una sólida red de distribución multicanal en toda Europa, asegurando que sus productos estén fácilmente disponibles para los hogares europeos. Gracias a la combinación del comercio electrónico con alianzas estratégicas con minoristas —desde grandes cadenas nacionales como MediaMarkt, PC Componentes o El Corte Inglés, hasta tiendas especializadas locales—, la marca mantiene una conexión estrecha y constante con su público. Para finales de este año, Dreame planea contar con nuevas tiendas insignia propias en Europa, entre ellas en ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto, Frankfurt, Múnich y Birmingham.

El servicio de soporte está diseñado para acompañar esta amplia cobertura de distribución. Todos los modelos insignia de robots aspiradores cuentan con una garantía de tres años, respaldada por una red de diez centros de reparación repartidos por toda Europa. Además, para reforzar su capacidad de atención, el equipo de soporte al cliente se ha ampliado un 250% a lo largo de este año.

De cara al futuro, Dreame seguirá invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevos modelos que den respuesta a las necesidades reales del hogar, al tiempo que refuerza su presencia en Europa mediante la ampliación de alianzas comerciales y la mejora continua del servicio. Todo ello con el objetivo de promover una vida más inteligente, cómoda y sin complicaciones en los hogares europeos.

Historia de Dreame

Dreame surge de una idea poco común, la de usar la tecnología más avanzada para perfeccionar una de las tareas más simples del hogar —barrer— y transformar la vida de las familias. Detrás de la empresa hay un equipo excepcional de antiguos alumnos de la Universidad de Tsinghua, investigadores formados con mentores Nobel y profesionales que creen en la autorrealización a través de la tecnología.

Desde sus inicios, el equipo fundador se propuso un reto ambicioso como el de aplicar tecnologías aeroespaciales y algoritmos complejos a la electrónica de consumo. Eligieron comenzar por lo más concreto y accesible —el robot aspirador—, convirtiéndolo en una máquina inteligente mediante planificación de rutas, percepción del entorno y colaboración humano-máquina.

La innovación de Dreame apuesta por soluciones originales frente a problemas complejos, como limpiar alfombras sin mojarlas. Cada mejora, desde el desmontaje automático de fregonas hasta la reinvención de materiales, surge de semanas de pruebas y reflexión centrada en el usuario.

El usuario es el centro de todo ya que hay equipos de investigación que visitan hogares, priorizan funciones según necesidades reales y desarrollan innovaciones como el cambio automático de mopas por zonas o atajos inteligentes en la app. El diseño también es clave con estaciones base ultrafinas y un software que combina estética, funcionalidad y experiencia emocional.

Gracias a esta filosofía, en 2025 Dreame lideró el mercado en 22 países, con más del 40% de cuota en 12 de ellos. Más allá de las cifras, la historia de Dreame es la de un grupo que demuestra que la innovación profunda nace de lo simple y que, perfeccionando el acto de barrer, ha redefinido la limpieza del hogar y la autorrealización personal.