Israel inicia su invasión terrestre en el sur del Líbano para acabar con «bastiones clave de Hezbolá»

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes el inicio de nuevas «operaciones terrestres limitadas» dirigidas contra lo que han descrito como «bastiones estratégicos» del grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano. Estas acciones se enmarcan dentro de una intensificación de la campaña militar israelí en territorio libanés. Todo ello ocurre en el contexto del aumento de tensiones en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, un episodio que ha agravado la confrontación regional.

Según ha informado el propio Ejército israelí a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado operaciones terrestres selectivas y de «alcance limitado» con el objetivo de actuar contra posiciones que consideran «claves» para las operaciones de Hezbolá en el sur del Líbano. De acuerdo con las FDI, estas incursiones buscan reforzar la denominada «zona de defensa avanzada» de Israel, una estrategia que pretende aumentar la seguridad en la frontera norte del país.

«Esta actividad forma parte de unos esfuerzos defensivos más amplios para establecer y reforzar una postura defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de los terroristas que operan en la zona, con el fin de crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel», subrayan en el escrito.

Antes de iniciar las incursiones terrestres, las FDI han matizado que llevaron a cabo «ataques preparatorios» con artillería y bombardeos aéreos contra lo que han descrito como «numerosos objetivos terroristas», con el propósito de eliminar amenazas potenciales y facilitar el avance de las tropas sobre el terreno.

En su mensaje, el Ejército israelí asegura que continuará actuando «con determinación» contra Hezbolá, organización a la que acusa de haberse sumado activamente a la actual escalada militar bajo el respaldo del régimen iraní. Asimismo, reitera que su prioridad es evitar daños a la población israelí y proteger la seguridad nacional del país.

Por otro lado, las autoridades libanesas han denunciado el fuerte impacto de la ofensiva israelí. Según sus cifras más recientes, al menos 850 personas han muerto como consecuencia de la ola de bombardeos lanzados por Israel en distintas zonas del país. Además, el Gobierno de Líbano ha señalado que tropas israelíes se han desplegado en varias áreas del sur del territorio, en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá.