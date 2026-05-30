PSG – Arsenal: Reválida o estreno en la Champions

Revalidar el título o hacer historia. PSG y Arsenal se juegan la final de la Champions League este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Ya de por sí, alcanzar la final de máxima exigencia europea te convierte en uno de los dos mejores equipos del continente, pero en el caso de Paris Saint Germain y el Arsenal, posiblemente sea plenamente cierto, llegaran o no. Dos máquinas de competir, de subyugar al rival, de sacar el máximo rendimiento de cada una de sus cualidades, de sus fortalezas. Por eso están en la final.

En esta final de Champions League se miran frente a frente dos modelos de juego, dos sistemas, dos estilos muy diferentes. Luis Enrique y Mikel Arteta, producto español desde los banquillos, llevan al extremo cualquier plantilla, sacando a relucir lo mejor de ésta pero siempre siendo fiel a su libreto, a una idea propia que transmite a sus jugadores. Ambos técnicos llegan con credenciales, las que te otorgan el éxito recorrido.

Ambos equipos llegan tras conquistar sus respectivas Ligas. Lo del PSG en los últimos años se ha transformado en normalidad, en mantra, ganar la Ligue 1 es una consecuencia de su gran nivel competitivo en Europa, una plantilla repleta de estrellas, de jugadores del primer escalafón.

Más mérito tiene lo del Arsenal, que tras varios años consecutivos con el subcampeonato en la Premier League, al final ha podido conseguir el título, justo el año en el que también esquiva rivales hasta llegar a la final de Champions League, donde está al alcance de la primera Orejona en la historia del club, la primera de los gunners.

El PSG revalida título, tras conseguir el pasado año entrar al selecto club de equipos que han conquistado una Champions League. Son un total de 22 los clubes que ya pueden afirmar que fueron el mejor de toda Europa al menos en una temporada, reto y objetivo que busca superar el Arsenal. Pase lo que pase esta noche en Budapest, será una final de Champions especial, la primera para uno de ellos, algo que pueden decir pocos; aunque menos aún son los clubes que pueden decir que han revalidado su título.

Un duelo histórico igualadísimo

Siete veces se han enfrentado entre sí PSG y Arsenal, siete veces que han acabado en empate técnico. Dos victorias para el PSG, otras dos para el Arsenal y tres empates. A los puntos, es cierto que Arsenal salió victorioso de la eliminatoria de semifinales de la Copa de Ganadores de la UEFA en el 94 y que el pasado año, también en semifinales, el PSG acabó llevándose el pase a la final venciendo tanto en el Emirates como el Parque de los Príncipes.

Con aquella eliminatoria fueron tres veces las que se vieron la cara en una misma temporada ambos equipos, ya que en la fase de liguilla jugaron en Londres con triunfo gunner por 2-0, con goles de Kai Havertz y Bukayo Saka. En las semis, primero Dembélé y luego Fabián y Hakimi dieron el triunfo a los de Luis Enrique.

La historia está esta noche al servicio de PSG y Arsenal, ambos pueden escribir nuevos renglones en la Champions League, cada uno con sus propios propósitos y objetivos, pero ambos dejando una huella imborrable en la narrativa de sus propios clubes.