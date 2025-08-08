El ejército de Israel activa el plan para ocupar Gaza y acabar con los terroristas de Hamás

Israel ya ha empezado a dar los primeros pasos de su plan para ocupar de Gaza y acabar con el grupo terrorista Hamás después de que el Gobierno diera luz verde al plan de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, para tomar el control de la Franja. Eyal Zamir, jefe del ejército israelí, se ha reunido este viernes con varios comandantes para planear la expansión de sus operaciones en el territorio gazatí.

Zamir ha realizado «una evaluación de la situación y una reunión informativa» con los oficiales del Comando Sur, según ha informado el ejército en un comunicado. La reunión se centró en la «formulación de planes y preparativos para la continuación de la operación terrestre en la Franja de Gaza».

El plan de Netanyahu persigue acabar con Hamás y rescatar a los 50 rehenes que mantiene el grupo terrorista desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, 20 de los cuales podrían seguir con vida según la inteligencia israelí. Hamás ya ha avisado de que si se expanden las operaciones de Israel sobre la Franja, matará a los rehenes que siguen con vida. El ejército de Israel ha indicado que en los próximos días reforzará su operativa «para crear las condiciones necesarias para el regreso de los rehenes y la derrota del régimen de Hamás».

La toma de control de Gaza se aprobó durante la madrugada del viernes, después de una reunión de más de diez horas de Netanyahu con el Gabinete de Seguridad, formado por los ministros del Gobierno y varios líderes del ejército. Zamir, que participó en dicha reunión, se ha mostrado firmemente en contra del plan, según han revelado varios medios israelíes. El jefe de ejército considera que tomar el control de Gaza arriesga la vida de los rehenes que conserva Hamás.

Zamir ha presentado un plan alternativo para llevar a cabo la ocupación de Gaza que consiste en rodear sus ciudades y campos de refugiados y hacer incursiones puntuales. También ha sugerido que el Gobierno retirara de los objetivos de la ocupación el retorno de los rehenes, ya que la iniciativa pone en peligro sus vidas, según los medios de comunicación locales. Sin embargo, tras la reunión de Gabinete de Seguridad, Israel informó de que varios ministros se mostraron en contra del plan de Zamir, ya que «no conseguiría ni la derrota de Hamás ni la vuelta de los rehenes».

El plan de Netanyahu para ocupar la Franja, según ha revelado la prensa de Israel, contempla varias fases. La primera de ellas incluye la evacuación de la población de la Ciudad de Gaza antes del 7 de octubre de 2025, cuando se cumplen dos años del ataque de Hamás contra territorio de Israel, lo que marcó el comienzo de la guerra.

Netanyahu ya anunció durante esta semana que su plan pasa por «tomar el control de Gaza» y acabar con Hamás, pero que no tiene intención de «anexionar» la Franja. Israel ha planteado establecer un Gobierno de transición árabe donde no estén representados ni Hamás ni la Autoridad Nacional de Palestina, según informó el propio primer ministro este jueves en una entrevista a la cadena Fox News.