Máxima tensión entre EEUU y Venezuela en la ONU mientras Maduro asegura haber recibido un «apoyo abrumador»

La tensión se ha desatado entre EEUU y Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Allí, los enfrentamientos habituales entre Donald Trump y Nicolás Maduro han entrado en escena a través de las palabras de Mike Waltz, embajador permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que ha asegurado que Washington empleará «todo su poder» para aplastar a los cárteles de la droga, y se ha referido de manera directa al narcodictador por «financiar al Cártel de los Soles».

Una semana después de que Trump declarara que «no descarta» una guerra con Venezuela, EEUU ha ejercido toda su presión sobre el país latinoamericano en la asamblea de Nueva York y ha afirmado que impondrá sanciones «al máximo»: «Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles».

Así, Estados Unidos y ha sido tajante al subrayar que Washington «no reconoce a Maduro ni a sus secuaces como Gobierno legítimo de Venezuela», dado que identifica al narcodictador como «un fugitivo de la justicia estadounidense». Cabe recordar que la Administración de Trump puso precio a la información que permita llegar a Maduro para detenerlo, con una recompensa de 50 millones de dólares.

Waltz ha ejercido como portavoz de Trump en el Consejo de Seguridad, al exponer que «el presidente va a utilizar todo el poder y la fuerza de EEUU para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo», y ha señalado que «la mayor amenaza a este hemisferio se encuentra» en su «propio vecindario».

Además, entre las sanciones anunciadas por el país norteamericano se «incluyen las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar» al cártel que relacionan con Maduro y al Tren de Aragua, ambos considerados grupos terroristas por Washington. En el caso del Cártel de los Soles, el Parlamento Europeo aprobó incluirlo en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea recientemente.

«La realidad es que los petroleros sancionados son el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo. Estos petroleros también financian al grupo narcoterrorista Cártel de los Soles», ha recalcado el embajador permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas.

Por su parte, Venezuela se ha declarado víctima de «la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo» ejercida, indica, por EEUU, país que quiere que le entreguen su «río Orinoco, lago de Maracaibo, isla de Margarita, playas, ríos, llanos y montañas».

Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU, define como «extorsión» la acción de la Administración de Trump, que está «fuera de todos los parámetros racionales, de toda lógica legal, de todo precedente histórico», ha denunciado, y sostiene que Washington «ha afirmado públicamente que quiere anexionarse» Venezuela.

Con ello, Venezuela ha querido «alertar al mundo» de que «la agresión» que atribuyen a Trump «es continental» y éste «es sólo el primer objetivo de un plan mayor».

La tensión escenificada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está suscitada por la campaña contra el narcotráfico que entra en EEUU llegado de Venezuela, por la que el ejército estadounidense ha eliminado ya a un centenar de personas con sus ataques a narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. Mientras, el régimen chavista ha bloqueado todos los petroleros sancionados que salgan y entren en Venezuela y su Guardia Costera ya ha interceptado varios buques con crudo venezolano.

Desde Venezuela, tras la reunión del Consejo de Seguridad, Nicolás Maduro ha asegurado que el «apoyo» recibido en la ONU ha sido «abrumador», después de que fuese precisamente Venezuela el país que pidiera la reunión de urgencia del órgano de Naciones Unidas.