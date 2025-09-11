La Eurocámara califica de terrorista al Cártel de los Soles vinculado a Maduro con el rechazo del PSOE

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves incluir al Cártel de los Soles en la lista de la Unión Europea de organizaciones terroristas, tras los recientes ataques de Donald Trump a Nicolás Maduro por «liderarlo». A éste se suma también el Clan del Golfo, las facciones disidentes de las FARC y el Estado Mayor Central, incluidos también en la resolución a la que la Eurocámara ha dado luz verde con los votos en contra del PSOE.

El vínculo de la narcodictadura de Maduro con el Cártel de los Soles es uno de los argumentos de mayor peso utilizado por Washington para arrestar al mandatario de Venezuela, por el que dobló la recompensa que ofrece a cambio de información que permita detenerlo. La Administración de Trump lo acusa de violar leyes federales sobre narcóticos y liderar una organización criminal transnacional.

La resolución de Estrasburgo apunta la «estrecha relación» entre el cártel y Maduro, al que señalan como «jefe» de la organización, y denuncia la cooperación entre Colombia y Venezuela que favorece el narcotráfico del Cártel de los Soles.

En este sentido, el texto también recuerda el asesinato en Bogotá de Miguel Uribe, que murió en agosto por una hemorragia cerebral a consecuencia del ataque de un sicario menor de edad. El candidato de la derecha a la Presidencia colombiana recibió varios disparos en pleno mitin el 7 de junio, y permanecía ingresado en la UCI.