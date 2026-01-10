Mallorca lanza un plan para aumentar el número de familias de acogida de menores tutelados
Habrá sesiones informativas el primer lunes de cada mes en la sede del IMAS en Inca, y el tercer lunes, en Manacor
En Palma se seguirán haciendo el segundo lunes de cada mes, todas a las 13:00 horas y no es necesaria cita previa
El Consell de Mallorca ha lanzado un plan para aumentar el número de familias de acogida a menores tutelados y amplía a partir de este año las sesiones informativas con el objetivo de llegar a más personas y fomentar esta medida de protección en todos los puntos de la isla.
A las sesiones que hasta ahora se realizaban en la sede central del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en Palma, se añaden nuevas sesiones en las sedes de Inca y Manacor.
En concreto, las sesiones informativas se seguirán realizando en la sede central del IMAS en Palma el segundo lunes de cada mes y, a partir de ahora, también se llevarán a cabo en la sede del IMAS de Inca el primer lunes de cada mes y en la sede del IMAS de Manacor el tercer lunes de cada mes.
Todas las sesiones tendrán lugar a las 13:00 horas y no es necesaria cita previa para poder asistir. Aunque su número fluctúa, en 2025 había en torno a 540 menores tutelados en Baleares esperando una familia, la mayor parte de los cuales están en centros residenciales.
Estas charlas están dirigidas a personas y familias interesadas en conocer qué es el acogimiento familiar, qué tipos existen y cómo pueden ofrecer un hogar temporal a niños, niñas y adolescentes que, por diferentes motivos, no pueden vivir con su familia de origen.
El presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado que «el acogimiento familiar es una pieza clave del sistema de protección a la infancia, ya que permite que los niños crezcan en un entorno familiar, seguro y afectivo». En este sentido, ha remarcado que «desde el IMAS queremos seguir fomentando el acogimiento familiar y facilitar que más familias se informen y den el paso de acoger».
Sánchez también ha subrayado que «siempre necesitamos familias acogedoras, tanto para acogimientos de urgencia como de corta o larga duración», y ha añadido que «abrir nuevas sesiones en Inca y Manacor es una manera de acercar la información a la ciudadanía y de eliminar barreras territoriales».
Desde el IMAS se recuerda que el acogimiento familiar es una medida solidaria y comprometida que tiene un impacto directo en el bienestar emocional y el desarrollo de los niños y niñas, y que las familias acogedoras cuentan con el apoyo y el acompañamiento de los equipos profesionales de la institución durante todo el proceso.